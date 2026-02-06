"حياة كريمة" تواصل حصد الجوائز الدولية بعد فوزها بجائزة دبي

واصلت المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة" حصد الجوائز الدولية ، بعد إعلان فوزها، اليوم، بـ جائزة دبي الدولية لأفضل ممارسات التنمية المستدامة في مجال تخطيط وإدارة البنية التحتية الحضرية، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في دبي خلال الفترة من 3 إلى 5 فبراير 2026، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل».

ويعكس هذا الفوز المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها المبادرة على المستويين الإقليمي والدولي، باعتبارها نموذجًا رائدًا للتنمية الشاملة التي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها، وتجسيدًا عمليًا لالتزام الدولة المصرية بضمان حق كل مواطن في حياة كريمة.

نجاح الرؤية الشاملة

ويأتي التتويج الدولي للمبادرة تأكيدًا على نجاح الرؤية الشاملة التي تنفذها الدولة المصرية في مجال بناء الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تُعد حياة كريمة أكبر مشروع تنموي متكامل في تاريخ مصر الحديث، يستهدف تحسين مستوى المعيشة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال تطوير شامل للبنية التحتية، والارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص العمل، وتحسين جودة السكن، بما يرسخ مفهوم التنمية المستدامة التي يكون المواطن محورها الرئيسي.

وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أعلنت، في سبتمبر 2023، أن مبادرة حياة كريمة تُعد أكبر مشروع تنموي يستهدف خفض معدلات الفقر في القرى الريفية وتحقيق التنمية الحضارية، حيث أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، إلينا بانوفا، أن نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ المشروع القومي بالشكل السليم يسهم بشكل مباشر في تحسين حياة الملايين من المواطنين، لا سيما في القرى الأكثر فقرًا.

وتُعد المبادرة الرئاسية أحد أهم المشروعات القومية خلال العقود الأخيرة، حيث أُطلقت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتستهدف تحسين مستوى المعيشة لأكثر من 60 مليون مواطن من سكان الريف المصري في أكثر من 4500 قرية.

وتشمل المرحلة الأولى تنفيذ أكثر من 27.3 ألف مشروع خدمي وتنموي في قطاعات متعددة، داخل 1447 قرية تابعة لـ 52 مركزًا في 20 محافظة، يستفيد منها نحو 20 مليون مواطن، وبلغ مُتوسط مُعدّل تنفيذ تلك المشروعات بلغ ٩٠٪. فيما تتواصل الاستعدادات لبدء تنفيذ المرحلة الثانية التي تشمل 1667 قرية جديدة، وفق أولويات تبدأ بتطوير البنية الأساسية.

وعقب إطلاق المبادرة، صدر القرار الجمهوري رقم 902 لسنة 2019 بتدشين مؤسسة حياة كريمة لتكون المظلة الرسمية لتنظيم جهود المتطوعين ومتابعة تنفيذ أنشطة المشروع القومي، والعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة أحد أبرز التحديات المجتمعية، والمتمثلة في توفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمجتمعات الأكثر احتياجًا في القرى الفقيرة والمناطق العشوائية.

وتعمل مؤسسة حياة كريمة باعتبارها الذراع الإنساني والتنموي للدولة المصرية، بالشراكة مع أكثر من 20 وزارة وهيئة حكومية، و23 منظمة من منظمات المجتمع المدني، وبمشاركة آلاف الشباب المتطوعين، بهدف تمكين أهالي القرى من الحصول على الخدمات الأساسية، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، مع التركيز على بناء الإنسان المصري وتعزيز مبادئ الكرامة والتنمية المستدامة.

وفي يناير الماضي وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين وجّه بمتابعة استكمال ما تبقى من أعمال المرحلة الأولى للمبادرة وتذليل العقبات كافة لضمان سرعة الانتهاء من المشروعات وتسليمها للمواطنين، مع توفير التمويل اللازم لتحقيق أقصى استفادة ممكنة. كما شدد الرئيس على أهمية الاستعداد الجيد والمدروس للانطلاق في المرحلة الثانية، مع الالتزام بأعلى معايير التنفيذ والأداء

وشهد الاجتماع استعراضًا للمُستهدفات والاستعدادات الخاصة بالمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"، والتي تشمل مشروعات في قطاعات الصرف الصحي والمياه، الغاز الطبيعي، الاتصالات والألياف الضوئية، إلى جانب الوحدات الصحية والمراكز الطبية ووحدات الإسعاف في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك المنشآت التعليمية، علمًا بأنه من المقرر أن تُنفذ المرحلة الثانية في ٢٠ محافظة و٢٠٤ وحدات محلية، بإجمالي نحو ١٤,٥٠٠ مشروع، وأنه تم بالفعل البدء في تنفيذ عدد منها في ٢٤٥ قرية.