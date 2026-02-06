قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الطقس اليوم.. ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وأمطار ببعض المناطق

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، اليوم الجمعة الموافق 6 فبراير 2026، مع توقعات بسيادة طقس بارد خلال ساعات الصباح الباكر، مائل للدفء نهارًا، وبارد ليلًا.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تسجل نحو 25 درجة مئوية على القاهرة الكبرى والوجه البحري، و24 درجة على السواحل الشمالية، بينما تصل إلى 27 درجة على مناطق شمال الصعيد، وترتفع إلى 30 درجة على جنوب الصعيد.

 أما درجات الحرارة الصغرى فتتراوح بين 16 درجة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري، و14 درجة بالسواحل الشمالية وجنوب الصعيد، و12 درجة على شمال الصعيد.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية، من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، إضافة إلى مناطق شمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

كما أشارت التوقعات أن الطقس اليوم، يشهد فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء وشمال الصعيد، قد تمتد بشكل ضعيف جدًا إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى بنسبة حدوث تقدر بنحو 20%.

ومن المتوقع أيضًا نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال نهارًا على بعض المناطق المكشوفة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفيما يتعلق بحالة البحر، خلال الطقس اليوم، نبهت الهيئة إلى اضطراب الملاحة البحرية في خليج السويس، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و50 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار، نتيجة رياح جنوبية شرقية تتحول إلى جنوبية غربية.

ودعت الهيئة المواطنين إلى متابعة التحديثات المستمرة لحالة الطقس واتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

