محافظ الغربية يتفقد سير العمل من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولة تفقدية موسعة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، لمتابعة سير العمل على مدار الساعة والوقوف على جاهزية الأجهزة التنفيذية وكفاءة منظومة المتابعة والتدخل السريع، بما يضمن تقديم خدمات مستقرة وآمنة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك ، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة وامتثالًا لما ورد بالكتاب الدوري الصادر عن وزارة التنمية المحلية بشأن رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال متابعته المباشرة من مركز السيطرة، استعرض محافظ الغربية الموقف التنفيذي لمنظومة النظافة العامة ورفع الإشغالات بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية اليومية والتعامل الحاسم مع أي تعديات تعوق حركة المواطنين أو تشوه المظهر الحضاري، مؤكدًا أن الشارع حق أصيل للمواطن ولن يُسمح بترك أي مظاهر عشوائية، خاصة مع زيادة معدلات الحركة والشراء خلال شهر رمضان.

تحرك تنفيذي عاجل

كما تابع المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ أعمال الموجة الثامنة والعشرين لإزالة التعديات، مؤكدًا استمرار العمل بكل قوة وحزم للتصدي لأي محاولات تعدٍ على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، وعدم التهاون مع المخالفات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكريسًا لهيبة الدولة وحمايةً لحقوق الأجيال القادمة.

وتفقد اللواء أشرف الجندي خلال الجولة منظومة الخرائط التفاعلية بمركز السيطرة، واطلع على آليات الرصد اللحظي للمواقف الطارئة وشكاوى المواطنين، وسرعة التنسيق بين الجهات المعنية، مؤكدًا أن هذه المنظومة تمثل أداة محورية في دعم متخذ القرار وتمكين المحافظة من التدخل الفوري والتعامل الاحترافي مع أي طارئ، خاصة خلال الفترات التي تشهد كثافات مرورية أو ضغوطًا خدمية.

دعم الخدمات

وأكد محافظ الغربية أن رفع درجة الاستعداد القصوى يأتي تنفيذًا لتوجيهات الكتاب الدوري الصادر عن وزارة التنمية المحلية، وبما يضمن جاهزية جميع القطاعات الخدمية، وعلى رأسها النظافة، والأسواق، والتموين، والمرافق، مع التشديد على المتابعة الميدانية المستمرة وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، مشيرًا إلى أن المواطن هو محور العمل التنفيذي، وأن توفير بيئة آمنة وخدمات منضبطة خلال شهر رمضان يمثل أولوية قصوى للمحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو معوقات، والتنسيق الكامل مع مركز السيطرة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات الانضباط والجاهزية والعمل بروح الفريق الواحد، بما يليق بحجم المسؤولية ويعكس صورة الدولة القوية القادرة على إدارة مواردها وحماية مصالح مواطنيها.

واختتم اللواء أشرف الجندي متابعته بالتأكيد على أن محافظة الغربية مستمرة في العمل ليلًا ونهارًا لضمان استقرار الأوضاع وتقديم أفضل مستوى من الخدمات، مشيرًا إلى أن شهر رمضان المبارك يتطلب جهدًا مضاعفًا وتكاملًا كاملًا بين جميع الأجهزة التنفيذية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتحقيقًا لرضا المواطن.