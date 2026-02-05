قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دفاع المتهم الـ14 يطالب بسماع أقوال زوجة موكله والسبب صادم
متى ينتهي العام الدراسي 2026؟|ننشر موعد امتحانات الترم الثاني والثانوية العامة والدبلومات
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للجزائر
الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سموحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا.. اتصالات النواب ترد
هقولك بعد الهوا.. أحمد موسى يرد على سؤال: باقة الإنترنت بتكمل معاك؟
ترامب: إيران تتفاوض معنا وهناك أسطول كبير يقترب منها
حدث طارئ.. أول تعليق من السكة الحديد على شكاوي انتشار حشرات البق بقطاراتها
المادة 19 تنقذ الزمالك من ورطة مباراتي سموحة وكايزر تشيفز
منتج مسلسل روح OFF في أول تعليق بعد قرار منع عرضه: أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية
عطلة 3 أيام رسمياً في مصر.. موعد إجازة عيد الفطر 2026
بعد تدخل قنصلي.. الإفراج عن بحارة مصريين محتجزين في إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

محافظ الغربية يتفقد سير العمل من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جولة تفقدية موسعة من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، لمتابعة سير العمل على مدار الساعة والوقوف على جاهزية الأجهزة التنفيذية وكفاءة منظومة المتابعة والتدخل السريع، بما يضمن تقديم خدمات مستقرة وآمنة للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك ، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة وامتثالًا لما ورد بالكتاب الدوري الصادر عن وزارة التنمية المحلية بشأن رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

 

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال متابعته المباشرة من مركز السيطرة، استعرض محافظ الغربية الموقف التنفيذي لمنظومة النظافة العامة ورفع الإشغالات بكافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة، مشددًا على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية اليومية والتعامل الحاسم مع أي تعديات تعوق حركة المواطنين أو تشوه المظهر الحضاري، مؤكدًا أن الشارع حق أصيل للمواطن ولن يُسمح بترك أي مظاهر عشوائية، خاصة مع زيادة معدلات الحركة والشراء خلال شهر رمضان.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما تابع المحافظ جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ أعمال الموجة الثامنة والعشرين لإزالة التعديات، مؤكدًا استمرار العمل بكل قوة وحزم للتصدي لأي محاولات تعدٍ على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، وعدم التهاون مع المخالفات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكريسًا لهيبة الدولة وحمايةً لحقوق الأجيال القادمة.

وتفقد اللواء أشرف الجندي خلال الجولة منظومة الخرائط التفاعلية بمركز السيطرة، واطلع على آليات الرصد اللحظي للمواقف الطارئة وشكاوى المواطنين، وسرعة التنسيق بين الجهات المعنية، مؤكدًا أن هذه المنظومة تمثل أداة محورية في دعم متخذ القرار وتمكين المحافظة من التدخل الفوري والتعامل الاحترافي مع أي طارئ، خاصة خلال الفترات التي تشهد كثافات مرورية أو ضغوطًا خدمية.

دعم الخدمات 

وأكد محافظ الغربية أن رفع درجة الاستعداد القصوى يأتي تنفيذًا لتوجيهات الكتاب الدوري الصادر عن وزارة التنمية المحلية، وبما يضمن جاهزية جميع القطاعات الخدمية، وعلى رأسها النظافة، والأسواق، والتموين، والمرافق، مع التشديد على المتابعة الميدانية المستمرة وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، مشيرًا إلى أن المواطن هو محور العمل التنفيذي، وأن توفير بيئة آمنة وخدمات منضبطة خلال شهر رمضان يمثل أولوية قصوى للمحافظة.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو معوقات، والتنسيق الكامل مع مركز السيطرة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات الانضباط والجاهزية والعمل بروح الفريق الواحد، بما يليق بحجم المسؤولية ويعكس صورة الدولة القوية القادرة على إدارة مواردها وحماية مصالح مواطنيها.

واختتم اللواء أشرف الجندي متابعته بالتأكيد على أن محافظة الغربية مستمرة في العمل ليلًا ونهارًا لضمان استقرار الأوضاع وتقديم أفضل مستوى من الخدمات، مشيرًا إلى أن شهر رمضان المبارك يتطلب جهدًا مضاعفًا وتكاملًا كاملًا بين جميع الأجهزة التنفيذية، تنفيذًا لتوجيهات الدولة وتحقيقًا لرضا المواطن.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل عاجلة السيطرة الشبكات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادات الابتدائية والإعدادية 2026

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي وأردوغان

عبدالغني: زيارة أردوغان للقاهرة تعيد رسم خريطة التوازنات الإقليمية

الرئيس السيسي

برلماني: زيارة الرئيس التركي لمصر تعزز التنمية الاقتصادية وتدعم الاستقرار

النائبة داليا الاتربي

داليا الأتربي: حظر لعبة روبلوكس تدخل حاسم لحماية عقول أبنائنا من أي اختراق

بالصور

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

صحاب الأرض
صحاب الأرض
صحاب الأرض

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

فيديو

صحاب الأرض

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد