عميد طب طنطا: حريصون على إعداد كوادر طلابية مؤهلة لتحمل المسئولية

ترأس الأستاذ الدكتور محمد حنتيرة عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية اللقاء الشهري الأول لاتحاد طلاب كلية الطب جامعـة طنطـا، وذلك فى إطار حرص جامعـة طنطـا برئاسة الأستاذ الدكتور محمد حسين محمود رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور السيد العجوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على تفعيل دور الاتحادات الطلابية والتعرف على مقترحات الطلاب وأفكارهم فى تطوير العملية التعليمية، وجاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور محمد جابر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والأستاذة الدكتورة مروة عوض المنسق الأكاديمي لبرنامج الساعات المعتمدة بالكلية والطالب محمود شمس رئيس اتحاد الطلاب والطالبة لجين محمد نائب رئيس الإتحاد ورؤساء اللجان وأعضاء الإتحاد .

توجيهات جامعة طنطا

أكد الأستاذ الدكتور محمد حنتيرة عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية خلال لقائه بأبنائه أعضاء مجلس اتحاد طلاب الكلية على حرص الكلية على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية وإعلاء قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب فى ظل اهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالشباب باعتبارهم قادة المستقبل مشيرا إلى ضرورة عمل فريق الإتحاد بروح الفريق الواحد والتعاون فيما بينهم.

تبادل خبرات الطلاب

تناول الاجتماع مناقشة عدد ١٣ مقترح طلابي من الفرق الدراسية ال5 على المستوى الأكاديمي واللوائح والامتحانات ومستوى البنية التحتية بالكلية مع استعداد إدارة الكلية لمناقشة كافة المقترحات وتنفيذها بما يتوافق مع القواعد واللوائح المنظمة للدراسة داخل الجامعة والكلية.