منتخب مصر يواجه نظيره السعودي ودياً.. 27 مارس في جدة

توصل الاتحاد المصري لكرة القدم، والاتحاد السعودي لكرة القدم إلى اتفاق، يقضي بإقامة مباراة دولية ودية بين المنتخبين الشقيقين، يوم 27 مارس الحالي، بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار استعدادات المنتخبين للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويأتي هذا اللقاء، في إطار توفير أفضل إعداد للمنتخب الوطني الأول استعداداً لخوض المونديال.

وبهذه المناسبة، يتقدم الاتحاد المصري لكرة القدم، بخالص الشكر والتقدير إلى الاتحاد القطري لكرة القدم على مبادرته بتنظيم مهرجان كرة القدم، مع خالص الدعوات بالسلامة والأمان لكل أنحاء الوطن العربي.

يُذكر أن المنتخب المصري يشارك في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات: بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث سيخوض مبارياته في مدينتي سياتل، بالولايات المتحدة الأمريكية، وفانكوفر بكندا.