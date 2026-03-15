أولاد الراعي الحلقة 26 ..ماجد المصري يعثر على ابنة أحمد عيد

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل أولاد الراعي تصاعدًا ملحوظًا في الأحداث الدرامية، بعدما نجح راغب، الذي يجسد دوره ماجد المصري، في العثور على ابنة نديم وإعادتها إليه، وهو الدور الذي يؤديه أحمد عيد.

وفي الوقت نفسه، كان نديم يمارس ضغوطًا شديدة على آمال، التي تؤدي شخصيتها فادية عبد الغني، محاولًا إجبارها على الكشف عن مكان ابنته. إلا أن آمال تمسكت بالصمت ورفضت الإدلاء بأي معلومات.

تصاعد التوتر خلال المواجهة، حيث حاول نديم الاعتداء عليها وهددها بالقتل، قبل أن يتدخل راغب في اللحظة الحاسمة، ويتمكن من إنقاذ والدته ووضع حد للموقف المتأزم.



وتدور أحداث «أولاد الراعي» في إطار اجتماعي درامي حول ثلاثة أشقاء يجسد أدوارهم كل من ماجد المصري وخالد الصاوي وأحمد عيد، حيث تجمعهم رحلة كفاح طويلة تبدأ من نقطة الصفر وتنتهي بتأسيس إمبراطورية تجارية كبيرة. ومع توسع أعمالهم وازدياد نفوذهم في عالم المال والتجارة، تتحول النجاحات إلى اختبار حقيقي للعلاقات العائلية والولاء بين الإخوة.



ومع تضخم الثروة وتزايد المصالح المتشابكة، تتصاعد الصراعات الداخلية والخارجية بين الشخصيات، لتجد العائلة نفسها أمام اختيارات مصيرية قد تهدد الكيان الذي بنته عبر سنوات طويلة، وتكشف في الوقت نفسه الوجه الآخر للقوة والسلطة.