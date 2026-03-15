تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

أعلن نادي الترجي الرياضي التونسي التشكيل الرسمي الذي سيخوض به المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، على ملعب الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس في تونس.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة الأفريقية لما تحمله من تاريخ طويل من الصدامات القوية بين عملاقي القارة السمراء.

وجاء تشكيل الترجي التونسي للمباراة كالتالي:

في حراسة المرمى: البشير بن سعيد.

في خط الدفاع: محمد دراقر، أمين توغاي، حمزة الجلاصي، محمد أمين بن حميدة.

في خط الوسط: أوغييلو، معز الحاج علي، حسام تقا.

في خط الهجوم: يان ساس، جاك ديارا، فلوريان دانسو.

ويدخل الترجي المباراة معتمدًا على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب في القاهرة، حيث يسعى الفريق التونسي إلى استغلال الحضور الجماهيري الكبير في ملعب رادس للضغط مبكرًا على الأهلي ومحاولة تسجيل هدف يمنحه الأفضلية في صراع التأهل إلى نصف النهائي.

في المقابل، يدرك الأهلي صعوبة المواجهة خارج ملعبه أمام أحد أبرز أندية القارة، خاصة أن مباريات الفريقين دائمًا ما تتسم بالندية والقوة التكتيكية، وهو ما يجعل لقاء الليلة محطة مهمة في مشوار الفريقين نحو اللقب القاري.

وتحظى مواجهة الأهلي والترجي باهتمام جماهيري وإعلامي واسع في مختلف أنحاء أفريقيا، نظرًا لقيمة الناديين وتاريخهما الكبير في البطولة، حيث سبق أن التقيا في العديد من المواجهات الحاسمة التي شكلت علامات بارزة في تاريخ دوري أبطال أفريقيا.