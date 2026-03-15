بيان عاجل من الترجي لجماهيره قبل مواجهة الأهلي.. تحذير من عقوبات الكاف

أصدرت إدارة الترجي الرياضي التونسي بيانًا رسميًا موجّهًا إلى جماهير النادي، قبل المواجهة المرتقبة أمام النادي الأهلي في إطار منافسات دوري أبطال أفريقيا، دعت فيه المشجعين إلى الالتزام الكامل بالتعليمات التنظيمية داخل المدرجات، تفاديًا لأي عقوبات قد يفرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وأكدت إدارة الترجي في بيانها أن النادي مهدد بعقوبات قاسية من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في حال وقوع أي تجاوزات جماهيرية خلال المباراة، مشيرة إلى أن هذه العقوبات قد تصل إلى فرض غرامات مالية كبيرة أو إقامة مباريات بدون حضور جماهيري، وهو ما قد يؤثر على مسيرة الفريق في البطولة القارية.

وشدد النادي على أهمية التزام الجماهير بالتعليمات داخل الملعب، حفاظًا على مصلحة الفريق وضمان استكمال مشواره في البطولة الإفريقية دون أي أزمات تنظيمية أو عقوبات انضباطية.

ودعت إدارة الترجي جماهيرها إلى الالتزام بعدد من الضوابط داخل المدرجات، أبرزها عدم إشعال الشماريخ أو الألعاب النارية داخل الملعب، وعدم رمي أي مقذوفات نحو أرضية الميدان أو تجاه اللاعبين، بالإضافة إلى الامتناع عن استخدام أجهزة الليزر التي قد تؤثر على سير المباراة.

ويأتي هذا التحذير في ظل الأجواء المشحونة التي تسبق القمة الإفريقية المرتقبة بين الترجي والأهلي، حيث يترقب عشاق كرة القدم مواجهة قوية بين اثنين من أكبر أندية القارة في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.