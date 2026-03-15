إعلام عبري: شظية صاروخ إيراني تصيب مبنى يسكنه القنصل الأمريكي في ⁠إسرائيل
استعدادات أمريكية لتنفيذ عملية برية محتملة داخل إيران
شوبير وعاشور أساسيان.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي فى دوري أبطال أفريقيا
نقيب الإعلاميين: مشاركة الضيوف في برامج المقالب تكون بعلم مسبق وموافقة واضحة
لقاء الصعود.. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أوتوهو الكونغولي والقناة الناقلة
وزيرة التضامن تشهد حفل الإفطار السنوي لأسرة الهلال الأحمر المصري "لمة العيلة".. صور
منتخب مصر يقترب من مواجهة السودان وديًا استعدادًا لمونديال 2026
فتحي سند يكشف الأفضل والأسوأ في الدوري الممتاز بالدور الأول
الجيش الإسرائيلي: سماء إيران مفتوحة أمام طائراتنا بعد تدمير منظومات الدفاع الجوي
تعليق القومي للطفولة والأمومة على قرار وقف الخدمات الحكومية بالمحكوم عليهم في قضايا النفقة
يونيفيل: تعرض قوات حفظ السلام لإطلاق النار انتهاك خطير للقانونين الدولى والإنساني
منتخب مصر يواجه السعودية وديًا في جدة يوم 27 مارس ضمن استعدادات المونديال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وزيرة التضامن تشهد حفل الإفطار السنوي لأسرة الهلال الأحمر المصري "لمة العيلة".. صور

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي نائبة رئيس الهلال الأحمر المصري حفل الإفطار السنوي لأسرة الهلال الأحمر المصري الذي أقيم تحت شعار "لمة العيلة"، وذلك بالمركز العام للهلال الأحمر المصري.

وأقيم حفل الإفطار وسط أجواء رمضانية مميزة بحضور كوادر الهلال الأحمر المصري ومتطوعيه على مستوى الجمهورية.

وحرصت وزيرة التضامن الاجتماعي على تهنئة أسرة الهلال الأحمر المصري بشهر رمضان المبارك وقرب حلول عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أن مصر بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تواصل جهودها لدعم الشعب الفلسطيني عبر استجابة إنسانية شاملة يجسدها الهلال الأحمر المصري بصفته الآلية الوطنية لتنسيق المساعدات إلى قطاع غزة وتضع كرامة الإنسان وحقه في الحياة على رأس الأولويات.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الهلال الأحمر المصري شرف بالرئاسة الشرفية لقرينة السيد رئيس الجمهورية مما كان له بالغ الأثر الإيجابي على منظومة الهلال الهلال الأحمر المصري.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهلال الأحمر المصري أدى دورًا تاريخيًا في إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وأدار أكبر جسر إغاثي للقطاع تدفق من خلاله آلاف الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية، كما أطلق الهلال الأحمر المصري قوافل مساعدات تحت شعار "زاد العزة .. من مصر إلى غزة" حاملة آلالاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثية.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود متطوعي الهلال الأحمر المصري والذين نفذوا نموذج المطبخ الإنساني للهلال الأحمر المصري في العريش الذي يعد الأول من نوعه في العالم الذي يقوم بتجهيز وجبات ساخنة عابرة للحدود يوميًا لأهالي القطاع.

ومن جانبها وجهت الدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال لأحمر المصري الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي لحرصها على المشاركة في حفل الإفطار السنوي لأسرة الهلال الأحمر المصري كأول وزيرة للتضامن الاجتماعي تشارك في الحفل السنوي للهلال الأحمر المصري.

وأكدت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري أن  

الهلال الأحمر المصري نفذ حملة «هلال الخير»، في إطار رسالته الإنسانية لتعزيز قيم التكافل والتراحم خلال شهر رمضان المبارك، من خلال تنفيذ مجموعة متكاملة من المبادرات الغذائية والإغاثية التي استهدفت إطعام ستة ملايين ونصف المليون مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية داخل مصر والأشقاء في قطاع غزة.

وحضر حفل الإفطار الأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة آمال إمام المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، والمستشار كريم قلاوي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأستاذ عمرو حسني   رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، والسادة مديري فروع الهلال الأحمر المصري، وكوادر الهلال الأحمر المصري،والمتطوعين.

سعر الذهب عيار 21

نزل 2000 جنيه من القمة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

حقيقة مقتل نتنياهو

نتنياهو مات؟.. حقيقة اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ إيراني

المتهمتان

حيلة عند ماكينة الـATM.. الداخلية تضبط سيدتين استبدلتا بطاقة بنكية لمواطن واستولتا على أمواله

دعاء ليلة القدر للميت

دعاء ليلة القدر للميت.. يغفر له وينجيه من عذاب القبر ردده لآخر ساعة فى رمضان

عيد الفطر2026

الوقفة الخميس أم الجمعة؟.. موعد عيد الفطر 2026 وفق الحسابات الفلكية

محافظ القاهرة

محافظ القاهرة يتفقد معرض " اهلا بالعيد " بمدينة نصر

نقيب اطباء بني سويف

نقيب أطباء بني سويف يبحث مع الصحفيين سبل تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة

محافظ القاهرة

محافظ القاهرة يشارك العاملين بالمحافظة حفل إفطارهم السنوى

"المتحدة" و"المؤلفين والملحنين" يتفقان على بروتوكول لضمان حقوق الأداء العلني

مدحت العدل وطارق نور

مسلسل الكينج الحلقة 26 .. عودة ميرنا جميل للمخدرات ومحمد إمام يتعرض للإغتيال

محمد عادل إمام

طريقة عمل بسكويت العيد

طريقة عمل بسكويت العيد

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

محمود حجازي

أول تعليق من محمود حجازي بعد الحكم بحـــبـ.ــسه 6 أشهر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

