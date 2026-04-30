رئيس مركز الخارجة بالوادي الجديد يناقش مع رؤساء القرى ملفات التقنين وإزالة التعديات

​​عقد اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اجتماعا موسعا مع رؤساء القرى التابعة للمركز، وذلك لمتابعة ملفات تقنين الأراضى وسير العمل في عدد من الملفات الحيوية والميدانية التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر، وذلك تنفيذاً لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفرض هيبة الدولة، ومتابعة الملفات التنموية بجميع قرى ومراكز المحافظة.

التعامل الفوري مع حالات التعديات على أراضي الدولة

​استهل رئيس مركز الخارجة الاجتماع بالتأكيد على أن العمل الميداني هو معيار التقييم الأساسي، وشدد على المتابعة الدقيقة لأعمال الحصر ورصد أي حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة في مهدها، مؤكداً أنه لا تهاون في إزالة التعديات فوراً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ووجه رئيس المركز بضرورة تكثيف الجهود لمتابعة تحصيل مستحقات الدولة لدى المستثمرين، وضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، لدفع عجلة التنمية في المركز.

مناقشة ملفات تقنين الأراضى

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لملفات تقنين الأوضاع، مع التوجيه بتقديم كافة التسهيلات لسرعة الإنجاز والانتهاء من الإجراءات وفقاً للقانون، وأكد كمال الدين على ضرورة استمرار أعمال النظافة والتجميل بكافة القرى، مع ضرورة تواجد رؤساء القرى بشكل دائم بين المواطنين، للاستماع لمطالبهم وحل مشكلاتهم على أرض الواقع، تنفيذاً لسياسة الباب المفتوح.