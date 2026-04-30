قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نهى عابدين: طفولتي مكانتش سعيدة.. ووفاة والدي بدري غيرت حياتي
حالة ذعر في الغربية بعد ظهور أفعى كوبرا ضخمة .. وتحرك عاجل للحماية المدنية
تقديرا لجهودهم.. الرئيس السيسي يكرم عددا من العاملين في مختلف القطاعات
حرارة الصيف تضرب بقوة.. تحذيرات طبية عاجلة لتفادي الإجهاد الحراري وضربة الشمس
استشهاد 3 فلسطينيين إثر قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة
بعد ساعات من التداول | الذهب يرتفع 20 جنيها .. اعرف الجرام وصل كام
العد التنازلي بدأ .. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بتحرك عسكري ضد إيران
حقيقة وفاة فيروز | مصدر مقرّب : ناس مضللة وعاوزين نسب مشاهدة
ضحية طبيب التخدير بمستشفى شهير : شل مقاومتي ليتحسس جسدي
شاهد بالصور.. تكريم الرئيس السيسي للقيادات النقابية والمتميزين في عيدهم
4500 جنيه لكل فرد بالبطاقة| تفاصيل منحة الرئيس السيسي الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة
في محطة قطار الجيزة بس | قرار عاجل بـ السكة الحديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

نقابة المهن التمثيلية والعالي للفنون المسرحية يطلقان مهرجان Master Scene

سعيد فراج

تستعد نقابة المهن التمثيلية بالتعاون مع المعهد العالي للفنون المسرحية لإطلاق فعاليات مهرجان “Master Scene” للعروض المسرحية، وذلك خلال الفترة من 3 مايو وحتى 9 مايو، على مسرح النهار. 

ومن المقرر أن تُقام العروض يوميًا في تمام الساعة السادسة مساءً، مع فتح أبواب الحضور للجمهور مجانًا، في خطوة تهدف إلى تشجيع الجمهور على التفاعل مع العروض المسرحية.

نقابة المهن التمثيلية 

من جهة أخرى، احتفلت نقابة المهن التمثيلية، مساء الخميس 23 أبريل، بـ"يوم اليتيم" داخل نادي النقابة، من خلال احتفالية إنسانية وترفيهية مميزة، شهدت حضور عدد من الفنانين وأعضاء النقابة والأطفال المشاركين، في أجواء غلبت عليها البهجة والسعادة، وذلك في إطار حرص النقابة على دعم المبادرات المجتمعية والإنسانية التي تستهدف إدخال السرور إلى قلوب الأطفال.

وشهدت الاحتفالية تقديم مجموعة متنوعة من الفقرات الفنية والاستعراضية والترفيهية، التي صُممت خصيصًا لإسعاد الأطفال، حيث شارك سيرك "إبراهيم سيد الحلو" في تقديم عروض مميزة أضفت أجواء من المرح والفرحة، كما استمتع الحضور بعرض "الليلة الكبيرة" من مسرح العرائس، والذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من الأطفال والحضور داخل النادي.

وتواصلت فعاليات الحفل وسط أجواء من السعادة والمرح، من خلال عدد من الأنشطة والفقرات الترفيهية التي منحت الأطفال يومًا استثنائيًا مليئًا بالضحك والفرح، في مشهد عكس الدور الإنساني الذي تسعى النقابة إلى ترسيخه، من خلال استخدام الفن كوسيلة فعالة لنشر السعادة وتعزيز القيم الإنسانية داخل المجتمع.

وتأتي هذه الاحتفالية ضمن جهود نقابة المهن التمثيلية في دعم المبادرات الخيرية والإنسانية، والتأكيد على أن الفن لا يقتصر دوره على الترفيه فقط، بل يمتد ليكون رسالة مجتمعية وإنسانية تسهم في تحقيق أثر إيجابي حقيقي، خاصة لدى الفئات الأكثر احتياجًا للرعاية والدعم، وهو ما ظهر بوضوح في أجواء الاحتفال التي حملت الكثير من الفرح والمحبة للأطفال.

نقابة المهن التمثيلية مسرح النهار المعهد العالي للفنون المسرحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قرار حكومي تاريخي يفتح باب التنقيب عن الذهب لأصحاب الأراضي لأول مرة في مصر.. تفاصيل التعديلات الكاملة وردود فعل المستفيدين من هذه الفرص

منحة عيد العمال

1500 جنيه لكل واحد .. رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2026

ارشيفية

كان عارف اللي بيحصل.. قرار بشأن مالك فيلا أكتوبر بعد الحفل الفاضح

المجني عليها

أمام أولادها ووالدتها وشقيقتها.. زوج ينهي حياة زوجته في المنوفية

رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026.. رابط فوري

وحدات سكنية

فرصة حقيقية لمحدودي الدخل.. وحدات سكنية بالتقسيط على 20 سنة

مرتبات

قرار رسمي من «المالية» .. صرف مرتبات شهر مايو في هذا الموعد

الطعمية

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

ترشيحاتنا

أبرد مكان فى الكون

ثلج يفوق الخيال.. كيف كشف العلماء أبرد مكان معروف في الكون؟

أفريقيا

قارة تنقسم .. كيف تعيد أفريقيا رسم خريطة الأرض؟

الأهلي

مصيره بيد الزمالك وبيراميدز.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بالدوري المصري؟

بالصور

نصائح فعالة للولدين للتعامل مع أطفال اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه

كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟
كيف يؤثر فرط الحركة وتشتت الانتباه على الأطفال؟

فوائد مذهلة لمسحوق الكاكاو .. 9 أسباب تجعله إضافة صحية لنظامك الغذائي

فوائد صحية لمسحوق الكاكاو
فوائد صحية لمسحوق الكاكاو
فوائد صحية لمسحوق الكاكاو

بدون ماتشرب زيت.. طريقة عمل الطعمية المقرمشة وهشة

الطعمية
الطعمية
الطعمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ماذا فعلت أمريكا بالشرق الأوسط؟!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: سياسة أمريكا في حربها على إيران .. النفط مقابل التأمين

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: مستشفى دمنهور الجامعي.. حلم البحيرة الذي طال انتظاره

المزيد