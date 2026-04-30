الرئيس السيسي: الجدية في التعليم أساس الجدارة لخلق فرص العمل وزيادة الرقعة الزراعية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الجدية في منظومة التعليم، بما يضمن إعداد كوادر بشرية قادرة على المنافسة بكفاءة داخل مصر وخارجها، مشددًا على أن “مستوى الجدارة” أصبح عنصرًا حاسمًا في سوق العمل الحديث.

احتفالية عيد العمال

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية عيد العمال، حيث أوضح أن الدولة تبذل جهودًا متواصلة لخلق فرص عمل حقيقية، داعيًا المواطنين إلى التكاتف والعمل الجاد لدعم المشروعات بمختلف أحجامها، سواء الصغيرة والمتوسطة أو القومية الكبرى، باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد.

المشروعات الاستراتيجية

وأشار الرئيس إلى أن الدولة تحركت خلال السنوات العشر الماضية في عدد من المشروعات الاستراتيجية، من بينها تطوير الريف المصري، إلى جانب مشروعي الدلتا الجديدة ومستقبل مصر، بهدف تحقيق تنمية متكاملة وزيادة الإنتاج الزراعي.

مساحات جديدة من الأراضي الزراعية

وفي سياق متصل، لفت الرئيس السيسي إلى الجهود المبذولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، موضحًا أن الدولة نفذت عددًا من المشروعات الكبرى لإضافة مساحات جديدة من الأراضي الزراعية، من بينها إنشاء محطة بحر البقر، إلى جانب مشروعات تحلية ومعالجة المياه، بما يسهم في دعم خطط التوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.

توفير حياة كريمة للمواطنين

وشدد الرئيس السيسي على أن استمرار هذه الجهود يتطلب مشاركة مجتمعية فعالة، مؤكدًا أن العمل والإنتاج هما السبيل الحقيقي لبناء اقتصاد قوي وتوفير حياة كريمة للمواطنين.