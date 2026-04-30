صنع في مصر عهد وطني.. الرئيس السيسي: التنمية لا تتحقق إلا بالعزيمة والإصرار والعلم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن "صنع فى مصر" ليس مجرد شعار، بل هو عهد وطني، وهدف عظيم، نسعى من خلاله إلى بناء اقتصاد قوي، نصون به أمننا القومي، ونحسن من خلاله استغلال مواردنا، ونفتح به آفاق العمل والأمل للأجيال القادمة.

وقال الرئيس السيسي في كلمته في احتفالية عيد العمال، :" وقد نجحنا؛ من خلال مشروعاتنا القومية الكبرى، وتشجيعنا للقطاع الخاص، في توفير مئات الآلاف من فرص العمل الجديدة.

وتابع الرئيس السيسي:" العامل المصري حجر الزاوية، في عملية البناء والتنمية والتطوير، تلك العملية؛ التي تعتبر مسيرة مستمرة.. لا تعرف التوقف، من أجل أن تتبوأ مصر مكانها؛ في مصاف الدول المتقدمة.

واكمل الرئيس السيسي:" التنمية لا تتحقق إلا بالعزيمة والإصرار والعلم، وتأهيل الكوادر وفق أسس علمية سليمة، وبتكامل التعليم والتدريب مع سياسات التشغيل والاستثمار.. لذا؛ فقد وجهنا من قبل بإعداد الإستراتيجية الوطنية للتشغيل .. وأوجه اليوم مجددا؛ بتنفيذها بكل دقة وفاعلية.. وموافاتي بتقارير دورية عن نتائجها.

