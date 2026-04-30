الموعد النهائي يقترب.. منتخب مصر يحسم قائمته لكأس العالم 2026

يستعد الجهاز الفني لـمنتخب مصر، بقيادة حسام حسن، لوضع اللمسات الأخيرة على قائمة «الفراعنة» المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، في ظل جدول زمني صارم حدده الاتحاد الدولي لكرة القدم لإرسال القوائم الرسمية.

ومن المقرر أن يرسل الجهاز الفني القائمة النهائية للمنتخب بحد أقصى يوم 1 يونيو المقبل، وفقًا للوائح المنظمة للبطولة، والتي تمنح كل منتخب الحق في اختيار قائمة تتراوح بين 23 و26 لاعبًا كحد أقصى للمشاركة في المونديال.

وفي المقابل، تلزم لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المنتخبات المشاركة بإرسال القوائم المبدئية قبل الموعد النهائي المحدد في 11 مايو، على أن تضم هذه القائمة عددًا يتراوح بين 35 و55 لاعبًا، مع ضرورة وجود 4 حراس مرمى على الأقل ضمنها.

ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة التي يخوضها المنتخب الوطني للمشاركة في النسخة التاريخية من كأس العالم، والتي ستشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، ما يفرض على الأجهزة الفنية دقة كبيرة في اختيار العناصر القادرة على تمثيل البلاد بأفضل صورة ممكنة.

ويُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة مفاضلة قوية داخل الجهاز الفني بين عدد من اللاعبين في مختلف المراكز، خاصة في ظل الإصابات التي طالت بعض العناصر، إلى جانب تألق عدد من الوجوه الجديدة، ما يزيد من صعوبة القرار النهائي قبل الإعلان الرسمي عن القائمة.