منتخب مصر يواجه روسيا وديا 28 مايو ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم

أنهت الشركة المتحدة للرياضة الإتفاق على إقامة مباراة ودية لمنتخب مصر الأول لكرة القدم أمام نظيره الروسي يوم 28 مايو المقبل.

يأتي ذلك في إطار التنسيق بين الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المهندس هانى أبوريدة والجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن، والكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب والشركة المتحدة للرياضة لتوفير برنامج إعداد قوى ومميز لمنتخب مصر استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

من جانبه ، أكد إبراهيم حسن مدير المنتخب أن ودية روسيا ستقام في تمام الساعة التاسعة مساء يوم 28 مايو بإستاد العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف مدير المنتخب أن الفريق سيسافر يوم 30 مايو إلي أمريكا استعدادا للمونديال، علي أن يخوض مباراة ودية أخيرة أمام البرازيل يوم 6 يونيو في ولاية أوهايو الأمريكية.