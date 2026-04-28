خطة من ثلاث محطات.. كيف يستعد منتخب مصر لبطولة كأس العالم 2026؟

حسام حسن

بدأت ملامح الاستعداد الجاد داخل معسكر منتخب مصر تتشكل بوضوح مع اقتراب موعد المشاركة في النسخة المرتقبة من كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع كندا والمكسيك وسط طموحات كبيرة بظهور مختلف يعيد الفراعنة إلى واجهة المنافسة العالمية.
وتعكس التحركات داخل الاتحاد المصري لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة حسام حسن إدراكًا واضحًا لطبيعة التحدي حيث تم وضع برنامج إعداد متكامل يقوم على ثلاث مراحل متدرجة تستهدف الوصول بالفريق إلى أعلى درجات الجاهزية البدنية والفنية قبل ضربة البداية.
 

البداية من القاهرة
 

تنطلق المرحلة الأولى من برنامج الإعداد داخل القاهرة حيث يسعى الجهاز الفني إلى إعادة تجميع اللاعبين ووضع الأسس البدنية والتكتيكية في ظل موسم محلي مضغوط لم تتضح نهايته بشكل كامل حتى الآن.
ورغم عدم تحديد موعد نهائي لانطلاق هذه المرحلة فإن الهدف منها واضح وهو استعادة الانسجام بين عناصر المنتخب وتجهيز اللاعبين بدنيًا بعد موسم طويل إلى جانب تجربة بعض الأفكار التكتيكية التي سيعتمد عليها الفريق في المونديال.


وفي ختام هذه المرحلة يخوض المنتخب مباراة ودية مهمة أمام منتخب روسيا يوم 28 مايو في اختبار ينتظر أن يمنح الجهاز الفني مؤشرات أولية حول جاهزية الفريق.


محاكاة أجواء المونديال
 

بعد ذلك تغادر بعثة المنتخب إلى الولايات المتحدة يوم 30 مايو لتبدأ المرحلة الثانية من الإعداد في ولاية أوهايو وهي المرحلة التي تحمل طابعًا مختلفًا إذ تهدف إلى التأقلم مع الأجواء المناخية والزمنية لمكان إقامة البطولة.
في هذه المرحلة يواجه المنتخب اختبارًا من العيار الثقيل أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو في مباراة تعد بروفة حقيقية قبل المونديال نظرًا لقوة المنافس وقيمته الفنية.
هذه المواجهة تحديدًا تمثل نقطة تقييم حاسمة حيث ستكشف مدى قدرة المنتخب على مجاراة المنتخبات الكبرى ومدى فعالية الأسلوب التكتيكي الذي يعمل عليه الجهاز الفني.
 

اللمسات الأخيرة في سياتل
 

تتواصل رحلة الإعداد بالانتقال إلى مدينة سياتل حيث يخوض المنتخب المرحلة الثالثة والأخيرة والتي تركز على التفاصيل الدقيقة سواء من حيث الاستقرار على التشكيل الأساسي أو ضبط الإيقاع الفني للفريق.
ويخوض المنتخب أولى مبارياته في البطولة أمام منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو في مواجهة قوية تتطلب جاهزية كاملة من جميع العناصر.
ومن اللافت أن الجهاز الفني قرر عدم خوض أي مباريات ودية بعد مواجهة البرازيل لتفادي الإرهاق أو الإصابات قبل انطلاق المنافسات الرسمية وهو قرار يعكس توجهًا حذرًا يضع سلامة اللاعبين في المقام الأول.
 

إدارة الأحمال
 

أحد أبرز ملامح خطة الإعداد يتمثل في إدارة الأحمال البدنية للاعبين خاصة في ظل تلاحم المواسم وكثرة المشاركات وهو ما يفسر تقليل عدد المباريات الودية والتركيز على الجودة بدلًا من الكم.
ويدرك الجهاز الفني أن الوصول إلى المونديال بفريق مكتمل بدنيًا أهم من خوض مباريات إضافية قد تحمل مخاطر غير محسوبة.
 

محمد صلاح.. محور الاطمئنان
 

في سياق متصل يظل محمد صلاح أحد أهم عناصر المعادلة داخل المنتخب حيث حرص الجهاز الفني على متابعة حالته الصحية عن كثب بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا مع فريقه ليفربول.
ويعكس التواصل المباشر بين حسام حسن وقائد المنتخب أهمية دوره داخل الفريق ليس فقط فنيًا بل أيضًا كقائد يُعول عليه في قيادة المجموعة داخل وخارج الملعب.
رؤية جديدة وطموح مختلف
ما يميز استعدادات المنتخب هذه المرة هو وضوح الرؤية وتكامل الخطة إذ لم يعد الهدف مجرد المشاركة بل تقديم أداء يعكس تطور الكرة المصرية وقدرتها على المنافسة.
ويوازن البرنامج الموضوع بين الإعداد البدني والاحتكاك القوي والتأقلم مع أجواء البطولة وهو ما يمنح المنتخب فرصة حقيقية للظهور بشكل مغاير.
 

التنفيذ على أرض الواقع
 

رغم مثالية الخطة على الورق يبقى التحدي الحقيقي في التنفيذ خاصة مع متغيرات قد تطرأ مثل إصابات اللاعبين أو ضغط المباريات.
لكن في حال سارت الأمور وفق المخطط فإن منتخب مصر قد يدخل كأس العالم 2026 وهو في أفضل حالاته مستندًا إلى إعداد مدروس وخبرات متراكمة وطموح جماهيري لا يعرف حدودًا.

