صلاح يقود منتخب مصر أمام البرازيل بعد تأكيدات ليفربول

كشف الإعلامي جمال الغندور عن مصدر داخل اتحاد الكرة، أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، سيتواجد مع الفراعنة بشكل طبيعي في المباراة الودية أمام البرازيل.

وأضاف الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن محمد صلاح سيغيب 4 أسابيع بسبب الإصابة، وسيكون أمامه فرصة للتعافي بشكل كامل قبل ودية البرازيل وسيقود الفراعنة في هذه البروفة الهامة قبل المشاركة في كأس العالم بأمريكا وكندا والمكسيك.

وأوضح الغندور أن الجهاز الطبي لمنتخب مصر، تواصل مع الطاقم الطبي في ليفربول لمتابعة حالة محمد صلاح، والتقارير تؤكد أن قائد الفراعنة سيلحق بودية البرازيل.