ملايين الدولارات.. منتخب مصر يحقق عائدات قياسية لاتحاد الكرة في عهد التوأم

أكدت الناقدة الرياضية ريهام حمدي، أن منتخب مصر نجح في إنعاش خزينة اتحاد الكرة بعوائد مالية كبيرة خلال الفترة الأخيرة في عهد التوأم.

وأوضحت ريهام حمدى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك" أن المنتخب المصري، أسوة بباقي المنتخبات المشاركة في كأس العالم، سيحصل على ما لا يقل عن 10.5 مليون دولار لمجرد التواجد في البطولة العالمية.

وأضافت أن المنتخب كان قد ساهم أيضًا في دعم خزينة الاتحاد بمبلغ 3.5 مليون دولار بعد الوصول إلى الدور نصف النهائي في بطولة الأمم الإفريقية التي أقيمت في المغرب خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين.

واختتمت بأن إجمالي عوائد اتحاد الكرة من نتائج وإنجازات منتخب مصر خلال هذه الفترة يصل إلى نحو 14 مليون دولار، بما يعادل قرابة 730 مليون جنيه مصري في عام 2026.