إشادة بدور جماهير الزمالك قبل القمة.. ومفاجآت مرتقبة في إستاد القاهرة

أشاد مينا ماهر بجماهير نادي الزمالك، وذلك قبل مواجهة القمة المرتقبة أمام النادي الأهلي، مؤكدًا أن لهم دورًا كبيرًا في نجاح الفريق هذا الموسم.

وكتب ماهر عبر حسابه على فيسبوك: “الرجالة دي من بداية الموسم وهي عامله مجهود كبير في موسم الزمالك، من دخلات لاغاني جديدة لشكل خيالي في المدرجات ولأول مرة من المئوية قدام اتلتيكو مدريد شوفنا معاهم دخل لعنة الملك بعرض التالتة يمين سفلي وعلوي”.

وتابع: “برا مصر وجوا مصر في اي ملعب في اي محافظة تلاقيهم، الناس دي ليها دور كبير في نجاح موسم الزمالك لحد دلوقتي وتصدر الدوري و الوصول لنهائي الكونفدرالية بفضل ربنا ثم بفضل الجماهير واللاعبين”.

واختتم: “مجهود كبير و بكره في مفاجآت ان شاء اللّٰه في ستاد القاهرة بتتجهز من دلوقتي.. رجالة نستحق الشكر.. شكرا يا ولادنا علمتونا الإصرار”.

مباراة الأهلي والزمالك

من المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، في تمام الثامنة مساء غدٍ الجمعة الموافق 1 مايو، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة حسم اللقب.

وتُذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري.

اشتعال المنافسة على لقب الدوري

اشتعل الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز بعد نهاية الجولة الرابعة من مرحلة التتويج، خاصة عقب تعادل الزمالك سلبيًا مع إنبي، وفوز بيراميدز على الأهلي بثلاثية نظيفة.

ترتيب مجموعة التتويج قبل الجولة الخامسة

يواصل الزمالك صدارة جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ما يزيد من قوة المنافسة في الجولات المقبلة.