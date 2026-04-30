في احتفالية عيد العمال .. الرئيس يتفقد عربة مترو بعد تجميعها بمقر مصنع نيرك

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عربة مترو بعد تجميعها بمقر مصنع نيرك، وقام بالشرح أثناء التفقد المهندس كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة بورسعيد للتنمية، وذلك على هامش احتفالية عيد العمال.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم الخميس أن القطاع الخاص والحكومة يعملان على خلق فرص عمل جديدة سواء في شكل عمالة منتظمة أو غير منتظمة .. مشددا على ضرورة سعي الجميع لتوفير فرص العمل سواء في مشروعات صغيرة أو قومية أو غيرها خاصة وأنه مطلوب بشكل دائم ومستمر توفير فرص عمل لشريحة كبيرة تضاف إلى إجمالي حجم سوق العمل في مصر الذي يبلغ حوالي ٦٠ مليون شخص.

وقال الرئيس السيسي - في كلمة ألقاها اليوم بمناسبة عيد العمال الذي يصادف الأول من مايو من كل عام - إنه على الرغم من الظروف التي تمر بها المنطقة والعالم، إلا أن نسبة البطالة في مصر انخفضت إلى ٦.٢٪؜ .. منوها بالجهود المبذولة لإيجاد فرص عمل جديدة، بما في ذلك في مجالي الزراعة والصناعة.