أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم /الخميس/، أن رد كييف على وقف إطلاق النار المؤقت في منطقة العمليات الخاصة في عيد النصر ليس مطلوباً، مشيرا إلى أن هذا قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسيتم تنفيذه.
وقال بيسكوف في إشارة إلى عدم وجود رد من كييف - وفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنك": "ليس هذا ضرورياً، مشيرا إلى أن الجميع يتوقع على الأقل نوعًا من رد الفعل من نظام كييف، من حيث نقل النوايا الحسنة. لكنه لم يحدث .
وأضاف: "نعتقد أن مناطقنا واضحة (دونباس)، وملكية هذه المناطق جلية، ولا تخضع لأي نزاع. أما نظام كييف فيعتقد حالياً عكس ذلك".
وأوضح بيسكوف أنه لا يوجد حالياً أي حديث عن استخدام أذربيجان كمنصة للمفاوضات بشأن تسوية أوكرانية.
وأشار بيسكوف أن بوتين لم يوجه دعوة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور العرض العسكري المقرر إقامته في 9 مايو في موسكو.
وأضاف بيسكوف أن يوم النصر هو عطلة خاصة، لذا فإن إعلان وقف إطلاق النار سيكون ذا أهمية بالغة.