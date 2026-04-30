قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهم بسرقة سيارة تابعة لإحدى المصالح الحكومية بالجيزة.

وفى إطار كشف ملابسات منشور تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة سيارة تابعة لإحدى المصالح الحكومية بالجيزة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 الجارى تبلغ لقسم شرطة الأهرام من (موظف بإحدى المصالح الحكومية – مقيم بالقاهرة) بأنه حال قيامه ببعض الأعمال بسيارة "ربع نقل" تابعة للجهة محل عمله قيادة (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية) ، وعقب قيامهما بإيقاف السيارة بأحد الشوارع بدائرة القسم وإستكمال بعض الأعمال بالمنطقة وعند عودتهما إكتشفا عدم تواجد السيارة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز القسم) ، وبحوزته السيارة المسروقة وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.