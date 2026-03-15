الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

منتخب مصر يقترب من مواجهة السودان وديًا استعدادًا لمونديال 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
إسلام مقلد

تتجه النية داخل الجهاز الفني لـ منتخب مصر لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن إلى خوض مباراة ودية ثانية خلال معسكر شهر مارس الجاري، وذلك ضمن خطة إعداد المنتخب للاستحقاقات الدولية المقبلة، وعلى رأسها المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأكدت مصادر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتصالات ما زالت جارية في الوقت الحالي للاتفاق على طرف المباراة الودية الثانية خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، حيث يعد منتخب السودان لكرة القدم الأقرب لمواجهة الفراعنة في هذا المعسكر.

ويأتي ذلك في إطار برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، بهدف خوض أكثر من مباراة ودية قوية خلال المعسكر، لرفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين قبل الاستحقاقات الرسمية المنتظرة.

ومن المقرر أن يتخلل المعسكر مباراة ودية أولى مرتقبة أمام منتخب السعودية لكرة القدم يوم 27 مارس في مدينة جدة، وهي المواجهة التي ينتظر أن تشهد اختبارًا قويًا للفراعنة أمام أحد أبرز المنتخبات العربية.

ويرغب الجهاز الفني للمنتخب المصري في استغلال فترة التوقف الدولي بأفضل شكل ممكن، من خلال تجربة أكبر عدد من اللاعبين، إلى جانب الوقوف على مستوى العناصر الأساسية قبل المرحلة المقبلة من المنافسات الدولية.

كما يسعى حسام حسن إلى تحقيق أكبر قدر من الانسجام بين اللاعبين، خاصة مع وجود عدد من الوجوه الجديدة التي انضمت مؤخرًا إلى صفوف المنتخب، في ظل سعي الجهاز الفني لبناء قوام قوي قادر على المنافسة خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يتم حسم الاتفاق النهائي على المباراة الودية الثانية خلال الأيام القليلة المقبلة، في حال الانتهاء من جميع الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمواجهة، سواء من حيث الموعد أو مكان إقامتها.

وتكتسب هذه المباريات الودية أهمية كبيرة للجهاز الفني، إذ تمنح الفرصة لتجربة الخطط التكتيكية المختلفة، إضافة إلى تقييم مستوى اللاعبين قبل خوض التحديات المقبلة التي تنتظر المنتخب المصري في مشواره نحو الظهور بأفضل صورة على الساحة الدولية.

