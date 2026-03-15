الإحتفاء باليوم العالمي للمسر خلال ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي 27 مارس

قررت اللجنة العليا لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي برئاسة الدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة العليا للملتقى والمخرج عمرو قابيل رئيس الملتقى الإحتفاء باليوم العالمي للمسرح وذلك يوم الجمعة الموافق 27 مارس من الشهر الجاري على خشبة مسرح معهد الموسيقى العربية بالتعاون مع الأنشطة الثقافية بدار الأوبرا المصرية.

جدير بالذكر أن الإحتفال باليوم العالمي للمسرح يعد من الفعاليات الرئيسية التي تحرص عليها إدارة الملتقى سنويا والتي تشهد دائما العديد من المفاجآت الفنية التي يحرص الملتقى على إطلاقها تيمنا باليوم العالمي للمسرح، كما يأتي هذا الاحتفال بالتزامن مع الإستعدادات الخاصة بتنظيم الدورة الثامنة من الملتقى.

ومن المقرر تقديم مجموعة من الفقرات خلال الإحتفالية حيث يتم عرض مجموعة من الفيديوهات القصيرة للمسرحيات القديمة ولقطات مختارة من أعمال مسرحية سابقة.

كما تشهد الإحتفالية رسائل مصورة من مجموعة من المسرحيين من مختلف دول العالم لتهنئة المسرح والمسرحيين في عيدهم.

كذلك يشهد الإحتفال فقرات فنية متنوعة من إبداعات شباب المسرح الجامعي الفائزين في مسابقة نجم الجامعة التي يتم تنظيمها سنويا ضمن مسابقات الملتقى على مدار عامين.

وتضم اللجنة العليا لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي بتشكيلها الحالي الدكتور حسام بدراوي رئيسا وعضوية كلا من المخرج عمرو قابيل مؤسس ورئيس الملتقي، دكتور منير فخري عبدالنور، الكاتبة فاطمة ناعوت، دكتورة سمر سعيد، والفنان طارق الدسوقي.

ومن جانبه أعرب المخرج عمرو قابيل رئيس ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي عن سعادته بتنظيم إحتفالية المسرح الجامعي للمرة الثانية بالتعاون مع الأنشطة الثقافية بدار الأوبرا المصرية وخاصة على مسرح معهد الموسيقى العربية مؤكدا على أن الإحتفال سيشهد الإعلان عن التشكيل الجديد للجنة العليا للملتقى والتي سوف تضم أسماء لامعة ونخبة من أصحاب الفكر والثقافة.