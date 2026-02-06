ارتفاع عدد ضحايا تساقط الثلوج الكثيف في اليابان إلى 42 قتيلا

أعلنت وكالة الإطفاء والإنقاذ اليابانية ارتفاع عدد ضحايا تساقط الثلوج الكثيف شمال اليابان وساحل بحر اليابان في 20 يناير إلى 42 قتيلا.

وفي وقت سابق ؛ تسببت الثلوج المتواصلة منذ أواخر يناير في دفن المجتمعات الشمالية مثل أوموري تحت طبقات من الثلج يبلغ ارتفاعها حوالي مترين (ستة أقدام)، ما جعل السكان يكافحون من أجل مغادرة منازلهم وأجبر المدارس والشركات على الإغلاق.

وقال نائب رئيس الوزراء ماساناو أوزاكي، في مؤتمر صحفي: "نطلب من السكان المتضررين توخي الحذر والانتباه إلى تساقط الثلوج والانهيارات الجليدية".

وتسبب تساقط الثلوج الشديد في مقتل 35 شخصًا وإصابة 393 آخرين في جميع أنحاء البلاد منذ 20 يناير، وفقًا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث.

كما تتضمن العديد من الحالات أكواماً من الثلج تتساقط على السكان من منازلهم أو أشخاصاً يسقطون من أسطح منازلهم أثناء محاولتهم إزالة الثلج.

