قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقلبات الذهب تحير الصاغة في لبنان والأسواق المالية
عودة احترازية لطائرة الميدل إيست إلى مطار بيروت
إعلام إيراني: مفاوضات مسقط بين طهران وواشنطن غير مباشرة
سقوط مروحية شرطة في فلاغستاف بولاية أريزونا الأمريكية
بشرى للحجاج.. بدء تحصيل تذاكر طيران حج الجمعيات الأهلية ابتداءً من الأحد
خلل غريب في أندرويد أوتو يشتت السائقين أثناء القيادة
ارتفاع الحرارة 5 درجات.. الأرصاد تعلن تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية
مباحثات لوزير البترول والثروة المعدنية مع نظيره الأمريكي في واشنطن
في غياب امام عاشور...التشكيل المتوقع للاهلي امام شبيبة القبائل
مصر تؤكد على إلتزامها بانجاح مؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية في باريس
لضمان سلامة العمال.. وزارة العمل تفتش على 896 منشأة و20 توصية بالغلق
تصل لـ الفصل من الخدمة..كيف واجه القانون التحرش الجنسي واللفظي في بيئة العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ارتفاع عدد ضحايا تساقط الثلوج الكثيف في اليابان إلى 42 قتيلا

الثلوج في اليابان
الثلوج في اليابان
محمود نوفل

 أعلنت وكالة الإطفاء والإنقاذ اليابانية ارتفاع عدد ضحايا تساقط الثلوج الكثيف شمال اليابان وساحل بحر اليابان في 20 يناير إلى 42 قتيلا.

وفي وقت سابق ؛ تسببت الثلوج المتواصلة منذ أواخر يناير في دفن المجتمعات الشمالية مثل أوموري تحت طبقات من الثلج يبلغ ارتفاعها حوالي مترين (ستة أقدام)، ما جعل السكان يكافحون من أجل مغادرة منازلهم وأجبر المدارس والشركات على الإغلاق.

وقال نائب رئيس الوزراء ماساناو أوزاكي، في مؤتمر صحفي: "نطلب من السكان المتضررين توخي الحذر والانتباه إلى تساقط الثلوج والانهيارات الجليدية".

وتسبب تساقط الثلوج الشديد في مقتل 35 شخصًا وإصابة 393 آخرين في جميع أنحاء البلاد منذ 20 يناير، وفقًا لوكالة إدارة الحرائق والكوارث.

كما تتضمن العديد من الحالات أكواماً من الثلج تتساقط على السكان من منازلهم أو أشخاصاً يسقطون من أسطح منازلهم أثناء محاولتهم إزالة الثلج.
 

اليابان ثلوج اليابان الطقس في اليابان وكالة الإطفاء والإنقاذ اليابانية بحر اليابان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

بوابة الأزهر الإلكترونية .. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية بالاسم

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الجمعة

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا بعد تقديم الصرف قبل رمضان

موعد صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا بعد تقديم الصرف مع بداية رمضان

امام عاشور

استبعاد من كأس العالم.. منتخب مصر يرد لأول مرة على خبر تهديد إمام عاشور

شريف عامر

شريف عامر: لعبة روبلوكس تعمل حتى الآن.. ونائبة: للأسف مفيش حجب كامل

الاهلي

ناقد رياضي: انقذوا الأهلي من أهله قبل فوات الأوان

البلوجر روح

القصة الكاملة لأزمة البلوجر روح من الشهرة لمحاولة إنهاء حياتها

تشييع جثمان العروسه

حزن وانهيار الأب.. أهالي المنيا يشيعون جثمان عروس بني مزار

ترشيحاتنا

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

تفاصيل الساعات الأخيرة في معسكر الأهلي قبل مواجهة شبيبة القبائل الجزائري

بيراميدز

دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة بيراميدز وريفرز يونايتد والقنوات الناقلة

بيراميدز

المجلس الاستشاري لـ بيراميدز يدعم الفريق قبل السفر إلى نيجيريا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد