موسكو .. إطلاق نار على قيادي بارز بالجيش الروسي ونقله إلى المستشفى

محمود نوفل

أفادت لجنة التحقيق الروسية بتعرض الفريق فلاديمير أليكسييف  - أحد القيادات البارزة في الجيش الروسي - اليوم ، لإطلاق نار في مبنى سكني بموسكو ونقل إلى المستشفى.

وقال المحققون- بحسب وسائل إعلام روسية - إنه يتم البحث عن الشخص المجهول الذي أطلق النار على الفريق أليكسييف في موسكو.

وفي وقت سابق قالت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية، إن الاستخبارات الأوكرانية جندت 4 أشخاص للتخطيط لمحاولة اغتيال مسؤول روسي.

كما أعلنت  السلطات الأوكرانية مقتل 3 أشخاص وإصابة 26 في هجمات بالمسيرات على العاصمة كييف الليلة الماضية.

وفي وقت لاحق ؛ تصدّت الدفاعات الأوكرانية لهجوم روسي واسع على العاصمة كييف.

وأفاد مراسل القناة بسماع دوي انفجارات متفرقة في أنحاء كييف، مؤكداً أن القوات الروسية استهدفت العاصمة بصواريخ "كينجال" الفرط صوتية. 

