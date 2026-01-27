قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

رئيس أركان الجيش الروسي: سيطرنا على 17 بلدة منذ مطلع يناير

رئيس أركان الجيش الروسي
رئيس أركان الجيش الروسي
محمود نوفل

أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري جيراسيموف، أن منطقة مسؤولية مجموعة قوات "المركز" تشهد معارك عنيفة لا تزال مستمرة في ، مشيرًا إلى أن قوات المجموعة تطور هجومها باتجاه دوبروبوليه، وأن مجموعة الجنوب تنفذ عمليات لتدمير تشكيلات قوات نظام كييف في كونستانتينوفكا.

وخلال تفقده سير تنفيذ المهام القتالية لمجموعة قوات "الغرب"، ذكر غيراسيموف  أن "القتال ما زال محتدمًا في قطاعات تابعة لمجموعة "المركز"، مشيرًا إلى أن الوحدات والتشكيلات التابعة لها "تقوم بتطوير الهجوم باتجاه دوبروبوليه وتخوض معارك شوارع في بلدات غريشينو، ونوفي دونباس، وبيليتسكويه".

وقال رئيس هيئة الأركان الروسية: سيطرنا على 17 بلدة وأكثر من 500 كيلومتر مربع من الأراضي في منطقة العمليات العسكرية منذ مطلع يناير الجاري. 

وبيّن أن قوات مجموعة "الجنوب" "تتقدم بنشاط نحو الغرب باتجاه مدينة سلافيانسك"، مشيرًا إلى أن وحدات الاقتحام سيطرت على بلدات بوندارنويه وزاكوتنويه وبريفولنويه، وأن "القتال متواصل حاليًا لتدمير التشكيلات الأوكرانية داخل كونستانتينوفكا".

