الجيش الروسي يضرب مصنعا للمسيرات ومنشآت للطاقة في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن قواتها شنت هجوما مكثفا على مصنع للمسيرات ومرافق للطاقة تستخدمها الصناعة العسكرية الأوكرانية، كما حررت إحدى البلدات في مقاطعة خاركوف، بحسب قناة “روسيا اليوم”.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي: "ردا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية ضد أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات الروسية الليلة الماضية ضربة مكثفة باستخدام أسلحة عالية الدقة بعيدة المدى تطلق من البر والجو ومسيرات هجومية استهدفت مصنعا لإنتاج طائرات مسيرة بعيدة المدى وكذلك منشآت للطاقة تستخدم لصالح المجمع الصناعي العسكري الأوكراني".

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت الدفاع الروسية أن نيران قواتنا أصابت مواقع لتخزين المسيرة بعيدة المدى ولتدريب مشغلي المسيرات، وكذلك نقاط انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 157 منطقة.

وأفاد تقرير الدفاع الروسية بأن وحدات من مجموعة قوات "الشمال" أكملت تحرير بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف، لتصبح ثاني مركز سكني محرر هناك خلال آخر يومين.