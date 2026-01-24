قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
المشدد 15 سنة لفتى الدارك و10 سنوات لـ4 آخرين لاتجارهم بالبشر
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. أول تحرك برلماني لسن تشريع يحظر استخدام الهواتف لسن معين
الخطوط الجوية الفرنسية تستأنف رحلاتها إلى دبي بعد تعليقها بشكل مؤقت
من الإعدام إلي المؤبد.. تخفيف الحكم علي قاتل زوجته في الشارع في المنوفية
بعد الحوادث الأخيرة.. نصائح هامة لحماية المنازل من مخاطر تسرب الغاز
"لحماية أطفالنا".. الرئيس السيسي يوجه بسن قانون لمنع استخدام الصغار للهواتف المحمولة
ذبحوا طفلا وقطعوا كفيه لفتح مقبرة أثرية .. الإعدام شنقا لـ 3 اشخاص في أسيوط
كأس العالم في مهب السياسة.. مسؤول ألماني ولوروا يقودان دعوات مقاطعة المونديال
قيادات وفدية تعلن دعمها لهاني سري الدين لرئاسة حزب الوفد
لمحاصرة نفوذ طهران.. الولايات المتحدة تطارد الإيرانيين بأمريكا اللاتينية| تقرير خاص
سعر الجنيه الذهب يتخطى الـ 53 ألف جنيه اليوم السبت 24 يناير 2026
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي تطلق معرضا للتمكين الاقتصادي للمرأة
أخبار العالم

وصول ويتكوف وكوشنر للاحتلال.. ومسئول إسرائيلي يزعم انتقامهما من نتنياهو

محمد على

وصل مسئولون أمريكيون إلى إسرائيل اليوم، السبت، لإجراء محادثات رفيعة المستوى تركز على غزة وسط تصاعد التوترات الإقليمية التي تشمل إيران، في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن مشاركتها الدبلوماسية والعسكرية في جميع أنحاء المنطقة.

وقال شخصان مطلعان للصحف الدولية إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وصلا الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم، السبت، للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بشكل رئيسي لمناقشة غزة.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس عن خطط لإعادة بناء "غزة الجديدة" من الصفر، لتشمل أبراجاً سكنية ومراكز بيانات ومنتجعات ساحلية، وذلك في إطار مساعي الرئيس دونالد ترامب لتعزيز وقف إطلاق النار الذي اهتز بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.


وقال علي شعث، رئيس اللجنة الفلسطينية الانتقالية المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة غزة مؤقتاً، يوم الخميس، إن معبر رفح الحدودي - وهو فعلياً الطريق الوحيد للدخول إلى غزة أو الخروج منها بالنسبة لجميع سكانها البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة - سيفتح الأسبوع المقبل.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر، قبيل الافتتاح المتوقع للحدود، إن إسرائيل تريد تقييد عدد الفلسطينيين الذين يدخلون غزة عبر المعبر الحدودي مع مصر لضمان السماح لعدد أكبر بالخروج مقارنة بالدخول.

تأكيد مصر 

وتؤكد مصر بشكل قاطع رفضها أي عمليات تهجير يريدها الاحتلال بالأراضي المحتلة.

كان من المفترض أن يتم فتح الحدود خلال المرحلة الأولى من خطة ترامب لإنهاء الحرب، بموجب وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر.

شهداء غزة 

أسفرت الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 عن استشهاد 71654 شخصًا، و481 شخصًا منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت واشنطن أن الخطة قد انتقلت الآن إلى المرحلة الثانية، والتي من المتوقع بموجبها أن تسحب إسرائيل قواتها بشكل أكبر من غزة، وأن تتخلى حماس عن السيطرة على إدارة القطاع.

حول ذلك قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية التابعة للاحتلال عن مسئول إسرائيلي بأن ضم تركيا وقطر لمجلس السلام انتقام من كوشنر وويتكوف من نتنياهو لأنه أمر لا يريده المسئول الأول في الاحتلال.

اعتراض كوشنر وويتكوف على مقترحات نتنياهو 

وذكر المسئول لصحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مسئول إسرائيلي أن كوشنر وويتكوف اعترضا على اشتراط نتنياهو فتح معبر رفح بإعادة آخر جثة.

كما ذكرت مصادر أن ويتكوف وكوشنر سيبحثان مع نتنياهو الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة.

يخضع الجانب الفلسطيني من المعبر للسيطرة العسكرية الإسرائيلية منذ عام 2024.


ترامب وتهديد إيران

على جانب آخر، قال ترامب أيضاً يوم الخميس إن الولايات المتحدة لديها "أسطول" متجه نحو إيران، لكنه أعرب عن أمله في ألا يضطر إلى استخدامه، حيث جدد تحذيراته لطهران من قتل المتظاهرين أو إعادة تشغيل برنامجها النووي.


زيارة كوبر إلى إسرائيل 

وفي هذا السياق، وصل رئيس القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) براد كوبر أيضاً إلى إسرائيل اليوم، السبت، وفقاً لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية اليومية.

وذكرت الصحيفة: "من المتوقع أن يلتقي في وقت لاحق اليوم بكبار المسئولين الأمنيين".

وتأتي هذه الزيارة وسط مخاوف متزايدة في إسرائيل بشأن احتمال قيام إيران بشن "هجوم استباقي"، إلى جانب المخاوف المتزايدة من أن طهران قد تكون على وشك أن تكون هدفاً لضربة عسكرية أمريكية محتملة، في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة تعزيز قواتها في المنطقة، حسبما أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية يوم الجمعة.

وذكرت القناة الثانية عشرة أن الأدميرال كوبر سيلتقي رئيس الأركان العامة الإسرائيلي إيال زامير وقائد القوات الجوية تومر بار.

وفي يوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له أن القوات الجوية بأكملها في حالة تأهب قصوى، وسط تقييمات في تل أبيب تشير إلى احتمال شن الولايات المتحدة ضربة عسكرية على إيران.

ازداد الضغط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في إيران في أواخر ديسمبر، والتي اندلعت بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

خلق ذريعة للتدخل العسكري

من جانبها، اتهمت طهران واشنطن بالسعي، من خلال العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، إلى خلق ذريعة للتدخل العسكري .

فيما قالت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أن ويتكوف وكوشنر سيناقشان مع نتنياهو الملف الإيراني.
 

دراسة صادمة: نصف وجبات التيك أواي تحتوي على ملح أكثر مما هو مُعلن

كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،
الاحتلال يواصل جرائمه البشعة.. عاشر رضيع يموت من برد الشتاء في غزة

شهداء غزة
هل السوشي صحي أم خدعة غذائية؟ ..احذر تناوله بهذه الطريقة

هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
