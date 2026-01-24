وصول ويتكوف وكوشنر للاحتلال.. ومسئول إسرائيلي يزعم انتقامهما من نتنياهو

وصل مسئولون أمريكيون إلى إسرائيل اليوم، السبت، لإجراء محادثات رفيعة المستوى تركز على غزة وسط تصاعد التوترات الإقليمية التي تشمل إيران، في الوقت الذي تكثف فيه واشنطن مشاركتها الدبلوماسية والعسكرية في جميع أنحاء المنطقة.

وقال شخصان مطلعان للصحف الدولية إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وصلا الأراضي الفلسطينية المحتلة اليوم، السبت، للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك بشكل رئيسي لمناقشة غزة.

وأعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس عن خطط لإعادة بناء "غزة الجديدة" من الصفر، لتشمل أبراجاً سكنية ومراكز بيانات ومنتجعات ساحلية، وذلك في إطار مساعي الرئيس دونالد ترامب لتعزيز وقف إطلاق النار الذي اهتز بسبب الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة.



وقال علي شعث، رئيس اللجنة الفلسطينية الانتقالية المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة غزة مؤقتاً، يوم الخميس، إن معبر رفح الحدودي - وهو فعلياً الطريق الوحيد للدخول إلى غزة أو الخروج منها بالنسبة لجميع سكانها البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة - سيفتح الأسبوع المقبل.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على الأمر، قبيل الافتتاح المتوقع للحدود، إن إسرائيل تريد تقييد عدد الفلسطينيين الذين يدخلون غزة عبر المعبر الحدودي مع مصر لضمان السماح لعدد أكبر بالخروج مقارنة بالدخول.

تأكيد مصر

وتؤكد مصر بشكل قاطع رفضها أي عمليات تهجير يريدها الاحتلال بالأراضي المحتلة.

كان من المفترض أن يتم فتح الحدود خلال المرحلة الأولى من خطة ترامب لإنهاء الحرب، بموجب وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أكتوبر.

شهداء غزة

أسفرت الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 عن استشهاد 71654 شخصًا، و481 شخصًا منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025.

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت واشنطن أن الخطة قد انتقلت الآن إلى المرحلة الثانية، والتي من المتوقع بموجبها أن تسحب إسرائيل قواتها بشكل أكبر من غزة، وأن تتخلى حماس عن السيطرة على إدارة القطاع.

حول ذلك قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية التابعة للاحتلال عن مسئول إسرائيلي بأن ضم تركيا وقطر لمجلس السلام انتقام من كوشنر وويتكوف من نتنياهو لأنه أمر لا يريده المسئول الأول في الاحتلال.

اعتراض كوشنر وويتكوف على مقترحات نتنياهو

وذكر المسئول لصحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مسئول إسرائيلي أن كوشنر وويتكوف اعترضا على اشتراط نتنياهو فتح معبر رفح بإعادة آخر جثة.

كما ذكرت مصادر أن ويتكوف وكوشنر سيبحثان مع نتنياهو الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة.

يخضع الجانب الفلسطيني من المعبر للسيطرة العسكرية الإسرائيلية منذ عام 2024.



ترامب وتهديد إيران

على جانب آخر، قال ترامب أيضاً يوم الخميس إن الولايات المتحدة لديها "أسطول" متجه نحو إيران، لكنه أعرب عن أمله في ألا يضطر إلى استخدامه، حيث جدد تحذيراته لطهران من قتل المتظاهرين أو إعادة تشغيل برنامجها النووي.



زيارة كوبر إلى إسرائيل

وفي هذا السياق، وصل رئيس القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) براد كوبر أيضاً إلى إسرائيل اليوم، السبت، وفقاً لصحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية اليومية.

وذكرت الصحيفة: "من المتوقع أن يلتقي في وقت لاحق اليوم بكبار المسئولين الأمنيين".

وتأتي هذه الزيارة وسط مخاوف متزايدة في إسرائيل بشأن احتمال قيام إيران بشن "هجوم استباقي"، إلى جانب المخاوف المتزايدة من أن طهران قد تكون على وشك أن تكون هدفاً لضربة عسكرية أمريكية محتملة، في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة تعزيز قواتها في المنطقة، حسبما أفادت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية يوم الجمعة.

وذكرت القناة الثانية عشرة أن الأدميرال كوبر سيلتقي رئيس الأركان العامة الإسرائيلي إيال زامير وقائد القوات الجوية تومر بار.

وفي يوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له أن القوات الجوية بأكملها في حالة تأهب قصوى، وسط تقييمات في تل أبيب تشير إلى احتمال شن الولايات المتحدة ضربة عسكرية على إيران.

ازداد الضغط من الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل على طهران منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في إيران في أواخر ديسمبر، والتي اندلعت بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

خلق ذريعة للتدخل العسكري

من جانبها، اتهمت طهران واشنطن بالسعي، من خلال العقوبات والضغوط وإثارة الاضطرابات ونشر الفوضى، إلى خلق ذريعة للتدخل العسكري .

فيما قالت القناة 13 الإسرائيلية نقلا عن مصادر أن ويتكوف وكوشنر سيناقشان مع نتنياهو الملف الإيراني.

