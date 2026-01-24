اعتقال 5 عناصر من حركة الشباب الصومالية





أعلن الأمن الصومالي أمس اعتقاله خمسة عناصر من حركة الشباب الإرهابية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

جرى الاعتقال للعناصر بعدما علم الأمن الصومالي أنهم كانوا يخططون لتنفيذ أعمال من شأنها تهديد أمن واستقرار العاصمة مقديشو.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، أن قوات جهاز الاستخبارات والأمن الوطني كانت تتابع تحركات العناصر والمخططات التي كانت تعد لها.

أشارت إلى أن العملية أسفرت عن ضبط كميات وأنواع مختلفة من المتفجرات والأسلحة، إضافة إلى مركبات كانت معدة لاستخدامها في تنفيذ الأعمال التي وصفتها بـ الإرهابية .

وأكد جهاز الاستخبارات والأمن الوطني أنه سيتم إحالة الموقوفين الخمسة إلى الجهات القضائية المختصة تمهيدًا لتقديمهم إلى للمحاكمة.