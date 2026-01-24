الاحتلال يواصل جرائمه البشعة.. عاشر رضيع يموت من برد الشتاء في غزة

في مأساة لا تتوقف، أفادت وزارة الصحة في غزة، بوفاة رضيع بسبب البرد الشديد مع انعدام وسائل الحماية والتدفئة من البرد في ظل انعدام الخدمات الطبية.

حصار الاحتلال القاتل للفلسطينيين

وفق ذلك وبسبب حصار الاحتلال القاتل للفلسطينيين، يرتفع عدد الوفيات من الأطفال منذ بدء فصل الشتاء إلى 10 أطفال ماتوا من البرد القارس الذي لم تعد تتحملهم أجسامهم.

توفي الطفل علي أبو زور، البالغ من العمر ثلاثة أشهر، بسبب البرد الشديد في مستشفى شهداء الأقصى، مما رفع عدد وفيات الرضع بسبب البرد منذ بداية فصل الشتاء إلى 10.

ارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر إلى 71654 فلسطينياً، مع الإبلاغ عن إصابة 171391 آخرين، منذ بدء الهجوم في 7 أكتوبر 2023، وفقاً لمصادر طبية.

أكدت مصادر مطلعة استقبال مستشفيات غزة أربع وفيات جديدة خلال الـ 48 ساعة الماضية، إلى جانب 12 إصابة جديدة.

ولا يزال عدد من الضحايا محاصرين تحت الأنقاض أو ملقين في الشوارع، حيث تعجز فرق الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب الدمار الهائل وانعدام الإمدادات.

منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 أكتوبر، ارتفع عدد القتلى إلى 481 شهيدًا مع 1313 جريحاً، بينما تم انتشال 713 جثة من تحت الأنقاض.

وذكر مصدر في الإسعاف والطوارئ بارتقاء شهيدان في القصف الإسرائيلي على منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما قال مصدر في الإسعاف والطوارئ بإصابة طفلين بنيران مسيرة إسرائيلية في منطقة مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.