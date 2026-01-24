قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يقترح وضع تشريعات تحد أو تمنع إستخدام الهواتف لسن معين
تأييد حبس رمضان صبحي سنة مع إيقاف التنفيذ بتهمة التزوير
وزير الداخلية: مصر رسخت دعائم جمهورية جديدة لا تقبل المساس بسيادتها وأمنها القومي
الرئيس السيسي: مصر ستظل حصنا منيعا ضد الاضطرابات وواحة للأمن والاستقرار
عصام الصباحي يتنازل عن ترشحه لرئاسة الوفد ويرفع دعوى ببطلان الانتخابات.. مستندات
لمحدودي ومتوسطي الدخل.. رابط وموعد التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2026
احتفالية عيد الشرطة.. وزير الداخلية يقدم للرئيس السيسي هدية تذكارية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 24-1-2026 في مصر
الرئيس السيسي يكرم أسر شهداء الشرطة
عيب يا ميدو.. أزمة السحر والزئبق تشتعل والصقر يطالب بالاعتذار للجيل الذهبي
وزير الداخلية: جماعة الإخوان الإرهابية تواصل بث الشائعات على مواقع التواصل
توفيق: معدل الجريمة يواصل التراجع بفضل جهود وزارة الداخلية والتفاعل الجماهيري
أخبار العالم

حليب ملوث.. مسئولون أمريكيون يكشفون سبب حالات تسمم الأطفال

رصد حالات تسمم للأطفال في أمريكا
رصد حالات تسمم للأطفال في أمريكا
محمد على

كشف مسئولون بالصحة الأمريكية، سبب تفشي التسمم الغذائي الذي تعرض له العشرات من الأطفال، ونجم عنه حالات مختلفة الشدة.

ووفق ما ذكر المسئولون فإن السبب يعود إلى الحليب المجفف كامل الدسم المستخدم في صناعة حليب الأطفال الذي تنتجه شركة "باي هارت"، الذي يعتقد أنه يمكن أن يكون مصدرا للتلوث .

وقال المسؤولون إن الاختبارات التي أجرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وجدت نوعا من البكتيريا الذي يمكن أن يسبب المرض في عينتين مرتبطتين بحليب الأطفال.

 البكتيريا الموجودة في علبة حليب

وقال مسئولون إن النتائج ليست قاطعة وإن التحقيق مستمر "لتحديد مصدر التلوث".

ووجدت الإدارة أن البكتيريا الموجودة في علبة حليب غير مفتوحة تتطابق مع عينة من طفل مريض، كما أنها تتطابق مع التلوث المكتشف في عينات من مسحوق الحليب العضوي الكامل الدسم المستخدم في صنع حليب الأطفال في "باي هارت" والتي تم جمعها واختبارها من قبل الشركة.

كما وجدت اختبارات إدارة الغذاء والدواء تلوثا في عينة من الحليب المجفف كامل الدسم المقدم لشركة "باي هارت"، وقد تطابقت مع الجرثومة الموجودة في عينة نهائية من حليب الشركة.

الصحة الأمريكية تسمم الأطفال التسمم الغذائي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أمريكا تسمم عشرات الأطفال حليب ملوث البكتيريا

