حليب ملوث.. مسئولون أمريكيون يكشفون سبب حالات تسمم الأطفال

كشف مسئولون بالصحة الأمريكية، سبب تفشي التسمم الغذائي الذي تعرض له العشرات من الأطفال، ونجم عنه حالات مختلفة الشدة.

ووفق ما ذكر المسئولون فإن السبب يعود إلى الحليب المجفف كامل الدسم المستخدم في صناعة حليب الأطفال الذي تنتجه شركة "باي هارت"، الذي يعتقد أنه يمكن أن يكون مصدرا للتلوث .

وقال المسؤولون إن الاختبارات التي أجرتها إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وجدت نوعا من البكتيريا الذي يمكن أن يسبب المرض في عينتين مرتبطتين بحليب الأطفال.

البكتيريا الموجودة في علبة حليب

وقال مسئولون إن النتائج ليست قاطعة وإن التحقيق مستمر "لتحديد مصدر التلوث".

ووجدت الإدارة أن البكتيريا الموجودة في علبة حليب غير مفتوحة تتطابق مع عينة من طفل مريض، كما أنها تتطابق مع التلوث المكتشف في عينات من مسحوق الحليب العضوي الكامل الدسم المستخدم في صنع حليب الأطفال في "باي هارت" والتي تم جمعها واختبارها من قبل الشركة.

كما وجدت اختبارات إدارة الغذاء والدواء تلوثا في عينة من الحليب المجفف كامل الدسم المقدم لشركة "باي هارت"، وقد تطابقت مع الجرثومة الموجودة في عينة نهائية من حليب الشركة.