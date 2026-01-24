قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عصام الصباحي يتنازل عن ترشحه لرئاسة الوفد ويرفع دعوى ببطلان الانتخابات.. مستندات
لمحدودي ومتوسطي الدخل.. رابط وموعد التقديم في شقق الإسكان الاجتماعي 2026
احتفالية عيد الشرطة.. وزير الداخلية يقدم للرئيس السيسي هدية تذكارية
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 24-1-2026 في مصر
الرئيس السيسي يكرم أسر شهداء الشرطة
عيب يا ميدو.. أزمة السحر والزئبق تشتعل والصقر يطالب بالاعتذار للجيل الذهبي
وزير الداخلية: جماعة الإخوان الإرهابية تواصل بث الشائعات على مواقع التواصل
توفيق: معدل الجريمة يواصل التراجع بفضل جهود وزارة الداخلية والتفاعل الجماهيري
وزير الداخلية: نعمل على الرصد المبكر للتنظيمات الإرهابية وتجفيف الأفكار المتطرفة
إنجاز دولي جديد لطب قناة السويس.. تجديد اعتماد لجنة أخلاقيات البحث العلمي لدى OHRP
اختراق مفاجئ.. عبور 26 طائرة صينية و6 سفن إلى تايوان
خاص| الأهلي يجهز بلعمري والجزار لظهورهما الأول أمام وادي دجلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سوريا تنفي أنباءً حول تمديد مهلة الهدنة مع قوات «قسد»

قوات قسد
قوات قسد
القسم الخارجي

أفادت الإخبارية السورية نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية السورية، بأنه لا صحة لما يتم تداوله بشأن تمديد مهلة الهدنة مع قوات "قسد"، مؤكدا أن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة.

وأوضح المصدر أن دمشق لم تصدر أي بيان أو موقف رسمي يتعلق بتمديد الهدنة، مشددا على ضرورة توخي الدقة وعدم الانجرار وراء معلومات غير مؤكدة يتم تداولها عبر بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن الموقف السوري ثابت فيما يتعلق بالسيادة ووحدة الاراضي السورية، وأن أي ترتيبات ميدانية او تفاهمات يتم الاعلان عنها حصرا عبر القنوات الرسمية.

أنباء عن تمديد الهدنة

وتأتي هذه التصريحات في ظل تداول تقارير اعلامية خلال الساعات الماضية تحدثت عن وجود نية لتمديد الهدنة، وهو ما نفته الخارجية السورية بشكل قاطع.

وفق تصريحات وتحليلات إعلامية، الهدنة التي بدأت قبل أيام جاءت في سياق اتفاق ميداني وسياسي أوسع بين الحكومة السورية و«قسد». 

في يناير الجاري، تم الإعلان عن وقف إطلاق النار وإعطاء مهلة حتى مساء السبت لاتفاق على شروط التنفيذ، بما يشمل دمج «قسد» في مؤسسات الدولة وتحديد أطر السيطرة على المحافظات.

السياق الميداني الكبير

في المقابل، تصريحات تركية بخصوص وجود طلب بتمديد الهدنة بين الطرفين كانت مستندة إلى مخاوف أمنية مرتبطة بعملية نقل سجناء تنظيم داعش من شمال شرق سوريا إلى العراق، مما يستدعي الحفاظ على الهدوء الميداني أثناء العملية.

بعض التقارير الكردية أيضاً نقلت عن مصادر في «قسد» أن هناك اتفاقاً مبدئياً على تمديد الهدنة ودعمها من جهات دولية، من بينها أمريكا وفرنسا، لاستكمال مراحل الحوار السياسي والاندماج ضمن الجيش السوري.

هذه التطورات تأتي بعد شهور من التوتر والاشتباكات المتقطعة بين القوات الحكومية و«قسد» في شمال وشمال شرق سوريا، حيث نجحت القوات الحكومية في السيطرة على مناطق مهمة في الرقة ودير الزور وسط انسحاب جزئي لقوات «قسد». 

كما تم التوصل إلى تفاهمات سياسية في منتصف يناير شملت سحب بعض القوات الكردية من مواقع حساسة، وإعادة تنظيم العلاقة مع دمشق.

قسد سوريا هدنة داعش الحكومة السورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

امام عاشور

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الاهلي

الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي لتعزيز موقفه التفاوضي بصفقة الفاخوري

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

ترشيحاتنا

تطبيق اكشف

احجز عند أفضل دكتور مع "اكشف"

شاب اردني

شاب أردني ينطق أمام الكعبة بعد سنوات من الصمت

ارتكاريا

الارتكاريا.. حساسية جلدية مفاجئة تصيب الملايين وطرق علاجها

بالصور

هل السوشي صحي أم خدعة غذائية؟ ..احذر تناوله بهذه الطريقة

هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟

ألواح البروتين تحت المجهر.. خبراء يحذرون: ليست صحية وتزيد مخاطر الأمراض

تناول ألواح البروتين ليست صحية
تناول ألواح البروتين ليست صحية
تناول ألواح البروتين ليست صحية

حفلة سكر ومخدرات صاخبة.. الشرطة تعتقل 4 إسرائيليين في تايلاند

اعتقال الإسرائيليين
اعتقال الإسرائيليين
اعتقال الإسرائيليين

سعر جيتور X70 2021 المستعملة

جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021
جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021
جيتور ‏X70‎‏ موديل 2021

فيديو

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد