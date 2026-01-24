اختراق مفاجئ.. عبور 26 طائرة صينية و6 سفن إلى تايوان

أعلنت وزارة الدفاع الوطني التايوانية اليوم السبت أنها رصدت 26 طائرة صينية وست سفن تابعة لبحرية جيش التحرير الشعبي تعمل حول تايوان، في اختراق مفاجئ مع كثرة الطلعات الجوية.

وفي منشور على موقع إكس، قالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية إن 18 طائرة من أصل 26 طائرة صينية عبرت الخط الفاصل لمضيق تايوان ودخلت منطقة المجال الجوي الغربية لتايوان.



أعلنت وزارة الدفاع الوطني أنه تم رصد 26 طلعة جوية لسفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني و6 سفن تابعة للبحرية الصينية تعمل حول تايوان حتى الساعة السادس صباحا اليوم.

وعبرت 18 طلعة جوية من أصل 26 خط الحدود ودخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية.