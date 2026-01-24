مصادر أمريكية تؤكد تقديم ترامب طلبُا خاصًا لإيطاليا بشأن غزة

أكدت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرج"، بأن أمريكا طلبت من إيطاليا الانضمام إلى قوة الأمن الدولية في قطاع غزة كعضو مؤسس.

قال دبلوماسيون أمريكيون، أن العرض قدم إلى مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ووزارة الخارجية الإيطالية، وفقًا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لطبيعة المعلومات الخاصة.

وأضافت المصادر أن القرار النهائي بشأن الانضمام يعود الآن إلى ميلوني، ولم يُتخذ أي قرار بعد.

وتعد قوة الاستقرار الدولية، قوة أمنية متعددة الجنسيات مقترحة، تم الكشف عنها ضمن خطة "السلام الأمريكية" في سبتمبر 2025 لإنهاء الحرب في غزة.

وتهدف القوة المقترحة إلى تأمين الحدود، وحماية المدنيين، وتدريب الشرطة الفلسطينية، وتأمين الممرات الإنسانية، وتعمل تحت إدارة مجلس سلام انتقالي كجزء من ترتيبات دولية أوسع لإعادة الإعمار والسيطرة.

وتواصل "إسرائيل" تنفيذ غارات جوية ومدفعية في غزة، كما تدمر عشرات المباني وتشرد الفلسطينيين في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

ودخلت المرحلة الثانية حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، فيما لم يطبق جيش الاحتلال بنودها على الواقع.

وقتل جيش الاحتلال في خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة الساري منذ العاشر من أكتوبر العام المنصرم، أكثر من 477 مواطنًا.

وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، عن صدمته البالغة إزاء "استمرار قتل المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية في غزة".

وأكد المكتب، أنه يتعين على المجتمع الدولي تكثيف الدعم والضغط لوقف إراقة الدماء، ودفع نهج قائم على حقوق الإنسان للتعافي وإعادة الإعمار.