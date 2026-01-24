قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي في عيد الشرطة: اصطفافنا لحماية «دولة وشعب» وليس لحماية نظام أو شخص
المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"
دفاع رمضان صبحي أمام المحكمة: السفر مع فريقه أجبره على القيد في المعهد
رئيس شعبة الذهب: 522 جنيها زيادة في جرام الذهب بمصر خلال أسبوع بارتفاع 8.5 %
انتخاب هشام الحصري.. مصر تعود إلى قلب صناعة القرار البرلماني العربي
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع جوتيريش إعمار غزة وهدنة إنسانية بالسودان
رمضان صبحي ينكر أمام المحكمة الإشتراك فى التزوير
مدير الوكالة الدولية لأبحاث السرطان: تحية لمصر وقياداتها على نجاح المبادرات الصحية
ملحمة على أرض مصر..الوزير يتفقد مشروع القطار الكهربائي السريع
دماء أبنائكم لن تذهب سدى.. حديث مؤثر من الرئيس السيسي لأسر شهداء الشرطة
الرئيس السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة: هدفنا حماية الدولة وشعبها
الرئيس السيسي يلتقط صورة تذكارية مع أسرة الشهيد العقيد رامي هلال
أخبار العالم

مصادر أمريكية تؤكد تقديم ترامب طلبُا خاصًا لإيطاليا بشأن غزة

ترامب
ترامب
محمد على

أكدت مصادر مطلعة لوكالة "بلومبيرج"، بأن أمريكا طلبت من إيطاليا الانضمام إلى قوة الأمن الدولية في قطاع غزة كعضو مؤسس.

قال دبلوماسيون أمريكيون، أن العرض قدم إلى مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ووزارة الخارجية الإيطالية، وفقًا للمصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لطبيعة المعلومات الخاصة.

وأضافت المصادر أن القرار النهائي بشأن الانضمام يعود الآن إلى ميلوني، ولم يُتخذ أي قرار بعد.

وتعد قوة الاستقرار الدولية، قوة أمنية متعددة الجنسيات مقترحة، تم الكشف عنها ضمن خطة "السلام الأمريكية" في سبتمبر 2025 لإنهاء الحرب في غزة.

وتهدف القوة المقترحة إلى تأمين الحدود، وحماية المدنيين، وتدريب الشرطة الفلسطينية، وتأمين الممرات الإنسانية، وتعمل تحت إدارة مجلس سلام انتقالي كجزء من ترتيبات دولية أوسع لإعادة الإعمار والسيطرة.

وتواصل "إسرائيل" تنفيذ غارات جوية ومدفعية في غزة، كما تدمر عشرات المباني وتشرد الفلسطينيين في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

ودخلت المرحلة الثانية حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، فيما لم يطبق جيش الاحتلال بنودها على الواقع.

وقتل جيش الاحتلال في خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة الساري منذ العاشر من أكتوبر العام المنصرم، أكثر من 477 مواطنًا.

وأعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، عن صدمته البالغة إزاء "استمرار قتل المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية في غزة".

وأكد المكتب، أنه يتعين على المجتمع الدولي تكثيف الدعم والضغط لوقف إراقة الدماء، ودفع نهج قائم على حقوق الإنسان للتعافي وإعادة الإعمار.

