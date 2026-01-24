حفلة سكر ومخدرات صاخبة.. الشرطة تعتقل 4 إسرائيليين في تايلاند

وقع أربعة إسرائيليين في العشرينات من عمرهم في الاعتقال من قبل شرطة تايلاند في جزيرة كو فانجان.

واعتقلت شرطة تايلاند الأربع أشخاص من كيان الاحتلال بتهمة تعاطي المخدرات وذلك بعد عملية مداهمة لفيلا كانت يتواجد بها الأربعة.

وكان تحرك الشرطة ليس المخدرات التي لم يعلم بها أحد، ولكن بسبب شكوى عن حفل صاخب.

وداهمت الشرطة الفيلا بعد تلقي بلاغ عن ضجيج وسلوك مشبوه، حيث عثرت على الشبان في حالة سكر شديدة مع كميات من الكوكايين والإكستاسي.



كما تم ضبط دواء جديد يدعى "ليبوبو"، وهو قرص مضغوط أزرق على شكل دمية شهيرة ينتشر في الشبكات الإجرامية.

ونقل المعتقلون إلى مركز شرطة كو فانغان للتحقيق، وسط تحذيرات سابقة من السلطات التايلاندية من انتشار المخدرات بين السياح في الجزر الجنوبية.