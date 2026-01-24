قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كارثة على مائدة العشاء.. القصة الكاملة لتسمم 4 أطفال ووالدتهم بسوهاج
صراع قمة الدوري الأسباني يشتعل.. ريال مدريد في اختبار فياريال وبرشلونة ممنوع من الخطأ
ياميش رمضان.. أسعار البلح والمكسرات وقمر الدين بمحلات العطارة والمجمعات
أحمد العوضى يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره.. كل فايز 2000 جنيه
عامر عامر: تقييم حارس المرمى بالقطعة "خطأ".. والشناوي "متظلمش"
زيلينسكي: روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة
سفارة أمريكا ببغداد تؤكد: نقل عناصر داعش من سوريا للعراق ليس أمرًا مستمرًا
زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
خدمت بنفسي في أفغانستان.. الأمير هاري يهاجم ترامب
أخبار العالم

خلال 3 سنوات.. الأردن يعيد تشكيل قدرات الجيش لمواجهة حروب المستقبل

العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني
العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني
القسم الخارجي

وجه العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، باعداد استراتيجية تحول شاملة في بنية القوات المسلحة الاردنية – الجيش العربي، تمتد على مدى ثلاث سنوات، وتهدف الى احداث نقلة نوعية في القدرات العسكرية والتنظيمية، بما يواكب التحديات الامنية المتسارعة في الاقليم والعالم.

وجاء ذلك في رسالة رسمية وجهها الملك عبدالله الثاني الى رئيس هيئة الاركان المشتركة اللواء الركن يوسف احمد الحنيطي، كلفه خلالها باعداد استراتيجية متكاملة وخارطة طريق واضحة لتحقيق تحول بنيوي في القوات المسلحة، يرتكز على التطوير المؤسسي والتحديث التكنولوجي وتعزيز الجاهزية القتالية.

تطوير إمكانيات الجيش الأردني

واكد العاهل الاردني في رسالته اهمية الاستمرار في تعزيز قدرات القوات المسلحة وتطوير امكانياتها وادواتها بشكل دائم، لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، في ظل بيئة امنية متغيرة تتسم بتعقيد التحديات واتساع مسارح العمليات، الى جانب التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا العسكرية.

وشدد الملك عبدالله الثاني على ضرورة ان تتمتع القوات المسلحة بدرجة عالية من المرونة والرشاقة والكفاءة، مع التركيز على تطوير العقيدة القتالية بما يتلاءم مع طبيعة الصراعات الحديثة، وتحديث منظومات القيادة والسيطرة والاتصالات، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار وفعالية التنسيق العملياتي.

كما اولى التوجيه الملكي اهتماما خاصا بتوسيع الاستثمار في المجالات السيبرانية والذكاء الاصطناعي، باعتبارها من ركائز الحروب الحديثة، الى جانب تعزيز الصناعات الدفاعية الوطنية، بما يسهم في تحقيق قدر اكبر من الاعتماد على الذات، ودعم الاقتصاد الوطني، وتوفير حلول عسكرية متقدمة تلبي احتياجات الجيش.

سيناريوهات حروب مستقبلية

وتضمنت الرسالة كذلك دعوة واضحة لتطوير خطط التدريب والتسليح، بما يضمن مواكبة القوات المسلحة لاحدث النظم القتالية، ورفع مستوى الاحترافية والجاهزية لدى الكوادر العسكرية، مع التركيز على بناء قدرات بشرية قادرة على التعامل مع التقنيات المتطورة وسيناريوهات القتال المستقبلية.

وفي بعد اداري واستثماري، اكد العاهل الاردني ضرورة ان تشمل الاستراتيجية اعادة هيكلة الصناديق والشركات الاستثمارية التابعة للقوات المسلحة، وفق اعلى المعايير المهنية للحوكمة والادارة الرشيدة، بما يعزز الكفاءة والشفافية ويضمن الاستدامة المالية.

وختم الملك عبدالله الثاني رسالته بالتأكيد على دعمه الكامل لجهود التطوير والتحديث، معربا عن ثقته بقدرة القوات المسلحة الاردنية على تحقيق النقلة النوعية المنشودة، لتبقى كما عهدها الاردنيون، مؤسسة وطنية راسخة، وفي طليعة الجيوش المتميزة بكفاءتها واحترافيتها وانضباطها.

الأردن الجيش الأردني العاهل الأردني الملك عبدالله حروب المستقبل

