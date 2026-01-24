تقاسم الأعباء والبعد عن الحروب الطويلة.. البنتاجون يعيد رسم الدور العسكري الأمريكي عالميا

أصدرت وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، واضعة ملامح تحول واضح في اولويات السياسة العسكرية الامريكية، يقوم على تقليص الانخراط المباشر في النزاعات المفتوحة، ودفع الحلفاء الى تحمل مسؤوليات اكبر في ادارة امنهم، مع التركيز على ردع الخصوم الرئيسيين وحماية المصالح الحيوية للولايات المتحدة.

واكدت الوثيقة ان الاستراتيجية الجديدة تستند الى مبدأ "السلام الحقيقي من خلال القوة"، مشددة على ان القوات الامريكية ستكون في حالة جاهزية كاملة لمواجهة اي تهديدات تمس الأمن القومي. وفي الوقت ذاته، شددت على ان واشنطن لن تعود الى نمط الحروب المفتوحة والتدخلات طويلة الامد او سياسات تغيير الانظمة، في اشارة واضحة الى مراجعة تجارب سابقة في الشرق الاوسط ومناطق اخرى.

إعادة توزيع الأدوار

واوضحت الاستراتيجية ان الولايات المتحدة لن تتحمل بعد الآن عبء سد الثغرات الامنية الناتجة عن خيارات غير مسؤولة يتخذها قادة دول حليفة، مؤكدة ان من غير واجب واشنطن ولا من مصلحتها التصرف منفردة في كل بقعة من العالم. ويعكس هذا التوجه سعي الادارة الامريكية الى اعادة توزيع الادوار داخل التحالفات الدولية، خاصة في ظل التحديات المتزايدة على اكثر من جبهة.

إيران

وفيما يتعلق بايران، شددت الوثيقة على ان واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك اسلحة نووية، معتبرة ان ايران رغم الانتكاسات التي تعرضت لها لا تزال مصممة على اعادة بناء قدراتها العسكرية التقليدية. كما حذرت من محاولات محتملة لوكلاء ايران لاعادة بناء بنيتهم التحتية وقدراتهم، مؤكدة ان البنتاغون سيعمل على تمكين الحلفاء والشركاء الاقليميين من تحمل المسؤولية الرئيسية في ردع ايران ووكلائها.

إسرائيل

وبخصوص اسرائيل، اعتبرت الاستراتيجية ان هناك فرصة لتعزيز قدرة اسرائيل على الدفاع عن نفسها، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص تحقيق الاستقرار والسلام في الشرق الاوسط، في اطار شراكة امنية اوسع.

أوروبا

اما على الجبهة الاوروبية، فقد اكدت الوثيقة التزام وزارة الدفاع بدورها داخل حلف الناتو، مع تعديل وضع وانتشار القوات الامريكية في اوروبا بما يراعي طبيعة التهديد الروسي. واكدت ان موسكو ليست في موقع يسمح لها بالسعي للهيمنة على القارة الاوروبية، مع التشديد على ضرورة جاهزية القوات الامريكية للدفاع عن الوطن ضد اي تهديدات روسية محتملة.

آسيا

وفي شرق اسيا، توقعت الاستراتيجية ان تلعب الولايات المتحدة دورا اكثر محدودية في ردع كوريا الشمالية، مع نقل عبء اكبر من المسؤولية الى كوريا الجنوبية، التي وصفتها الوثيقة بانها قادرة على تحمل الدور الاساسي في الردع بدعم امريكي حيوي ولكن اقل كثافة. واعتبرت ان هذا التحول يخدم مصلحة امريكا في تحديث انتشار قواتها في شبه الجزيرة الكورية.

وتعكس استراتيجية الدفاع الامريكية 2026 توجها واضحا نحو اعادة تعريف دور واشنطن العسكري عالميا، من خلال تقاسم الأعباء، وتعزيز الردع، وتجنب الانزلاق الى حروب طويلة، في عالم يشهد تحولات جيوسياسية متسارعة.