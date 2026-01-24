قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

سندافع عن إيران حتى الموت.. قائد القوات البرية يجتمع مع الحرس الثوري

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني
القسم الخارجي

قال قائد القوات البرية في الجيش الايراني، خلال اجتماع تنسيقي مع الحرس الثوري، إن القوات المسلحة الإيرانية ستدافع عن ايران حتى الموت، مؤكدا الجاهزية الكاملة لمواجهة أي تهديدات محتملة تستهدف أمن البلاد وسيادتها.

وأضاف أن التنسيق بين الجيش والحرس الثوري يجري على أعلى المستويات، في ظل ما وصفه بتصاعد التهديدات الخارجية ومحاولات الضغط العسكري والسياسي، مشددا على أن أي اعتداء سيقابل برد حاسم ومناسب.

وأشار القائد الإيراني ، إلى أن القوات البرية رفعت مستوى الاستعداد القتالي، وحدثت خطط الانتشار والدفاع، بما يضمن حماية الحدود والمواقع الحيوية، مؤكدا أن الرسالة واضحة لكل من يفكر في استهداف إيران.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترا متزايدا، على خلفية ارتفاع وتيرة الانتشار العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط، وتزايد التكهنات حول إمكانية حدوث مواجهة عسكرية مع طهران.

تحذيرات تركية

حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، من مؤشرات متزايدة على سعي إسرائيل لاغتنام «فرصة» لشن هجوم عسكري على إيران، معتبرًا أن أي خطوة من هذا النوع من شأنها دفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار والتصعيد. 

وجاءت تصريحات فيدان ، في مقابلة مع قناة إن تي في التركية، في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متصاعدًا على وقع تبادل التهديدات بين طهران وواشنطن، وتحركات عسكرية أمريكية في الخليج.

ترصد إسرائيلي

وقال فيدان بوضوح، إن إسرائيل على وجه الخصوص، «تبحث عن فرصة لضرب إيران»، موضحًا أنه لا يتحدث بالضرورة عن الولايات المتحدة بالدرجة نفسها، بل عن سلوك إسرائيلي يرى فيه استعدادًا لاستغلال اللحظة الإقليمية الراهنة.

وأضاف أنه نقل هذه المخاوف مباشرة إلى القيادة الإيرانية خلال زيارته الأخيرة إلى طهران، مؤكدًا أن «الصديق الحقيقي هو من يقول الحقائق المرة»، في إشارة إلى رغبة أنقرة في تجنب انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة.

تحذيرات فيدان جاءت بعد اتصال هاتفي بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، شدد خلاله أردوغان على رفض تركيا لأي تدخلات خارجية في إيران، مؤكدًا أن استقرار طهران وسلامتها يمثلان مصلحة مباشرة لتركيا والمنطقة ككل. ويعكس هذا الموقف استمرار السياسة التركية القائمة على محاولة لعب دور الوسيط الإقليمي، والحفاظ على قنوات مفتوحة مع مختلف الأطراف، رغم تعقيدات المشهد.

تحذير إيراني من حرب شاملة

في المقابل، صعدت طهران لهجتها التحذيرية، حيث نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول إيراني رفيع قوله إن بلاده ستتعامل مع أي هجوم محتمل باعتباره «حربًا شاملة»، سواء كان الهجوم محدودًا أو واسع النطاق. وأكد المسؤول أن القوات الإيرانية في حالة تأهب قصوى، وأن أي انتهاك للسيادة الإيرانية سيقابل برد «قاسٍ وحاسم».

ويأتي هذا التصعيد في ظل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إرسال «أسطول» من القطع البحرية إلى منطقة الخليج، في خطوة أعادت التوتر إلى الواجهة بعد فترة من تراجع حدة الخطاب الأمريكي. كما أفادت تقارير إعلامية أمريكية بتحرك حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» ومجموعتها القتالية من بحر الصين الجنوبي باتجاه الشرق الأوسط، ما عزز المخاوف من مواجهة عسكرية محتملة.

الحرس الثوري إيران القوات البرية إسرائيل تركيا

