وول ستريت جورنال: الترسانة الصاروخية الإيرانية تدفع واشنطن للتأهب عسكريا

تعمل طهران على إعادة بناء ترسانتها الصاروخية المكتسبة بعد الحرب التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل، فيما تكثف الولايات المتحدة استعداداتها العسكرية في المنطقة.

وتشير تقديرات استخباراتية إلى أن المواد الكيميائية المستوردة من الصين تكفي لتشغيل نحو 500 صاروخ باليستي، فيما معظم الترسانة ما زالت محفوظة في منشآت تحت الأرض.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مصادر أمريكية أن الرئيس دونالد ترامب ضغط على مساعديه لتقديم خيارات عسكرية قد تتراوح بين ضربات محددة الأهداف على مواقع الحرس الثوري، إلى حملة طويلة الأمد تهدف إلى زعزعة استقرار النظام الإيراني.

ويرى دبلوماسيون أن التأخير في اتخاذ القرار حتى الآن نابع من مخاوف دول الخليج وإسرائيل بشأن كفاية أنظمة الدفاع الجوي لمواجهة أي هجوم مضاد، فيما تم نشر منظومات باتريوت وثاد في قاعدة العديد الجوية في قطر ومواقع أخرى بالمنطقة.

من جانبها، أشارت طهران إلى استعدادها لأي هجوم محتمل وتهدد برد قاسٍ، حيث وُضعت وحدات الصواريخ السرية في حالة تأهب قصوى، فيما حذر مسؤولون إيرانيون من أن جميع المصالح والقواعد الأمريكية تعتبر أهدافًا دقيقة وواضحة.

وفي إطار التحرك العسكري الأمريكي، تم إعادة نشر عدد كبير من طائرات إف-15 المقاتلة في الأردن، وتحركت مجموعات بحرية، بما في ذلك حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، باتجاه المنطقة، وسط استعدادات متواصلة للتدخل إذا اقتضت الحاجة.