إيران تعلن زيادة قدرات قوتها الصاروخية لمواجهة التهديدات المحتملة

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم السبت، عن تعزيز قدرات القوة الصاروخية الإيرانية، بما يتناسب مع التهديدات المحتملة التي تواجه البلاد، وفقًا لما نقلته وكالة “فارس” الإيرانية.

وقال بيان الوزارة إن تعزيز القدرات الصاروخية يأتي في إطار خطط التطوير المستمرة للقوات المسلحة الإيرانية، بهدف الحفاظ على الأمن القومي والردع الفعال ضد أي تهديد محتمل، دون الخوض في تفاصيل نوعية الصواريخ أو مواقع الانتشار.

وأكدت الوزارة أن البرنامج الصاروخي يمثل جزءًا من استراتيجية إيران الدفاعية الشاملة، والتي تشمل تحديث الأسلحة التقليدية، وتعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجالات الصواريخ والملاحة والتوجيه الذاتي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات بين إيران والولايات المتحدة، خصوصًا مع تحركات واشنطن العسكرية الأخيرة في الخليج والشرق الأوسط، وتصريحات المسؤولين الأميركيين حول إمكانية توسيع العقوبات وفرض قيود على النفوذ الإيراني في مناطق بعيدة عن الشرق الأوسط، مثل أميركا اللاتينية.

خلفية الصراع

ومنذ سنوات، تعمل إيران على تطوير قدراتها الصاروخية كجزء من استراتيجية الردع التي تعتمدها لمواجهة أي تهديد خارجي محتمل، خاصة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقد صنفت واشنطن الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية منذ عام 2019، متهمة إياه بتنفيذ عمليات عسكرية واستخباراتية تستهدف المصالح الأمريكية وحلفاءها.

كما عززت إيران في السنوات الأخيرة تعاونها العسكري والدبلوماسي مع دول مثل فنزويلا وبوليفيا ونيكاراغوا، وهو ما أثار قلق الولايات المتحدة من تمدد النفوذ الإيراني خارج المنطقة التقليدية للشرق الأوسط.

وفي المقابل، تؤكد طهران أن تطوير قوتها الصاروخية يهدف فقط إلى حماية سيادتها الوطنية ومصالحها الاستراتيجية، وأن أي تعاون خارجي يندرج ضمن أطر دبلوماسية مشروعة.

ويرى مراقبون أن إعلان وزارة الدفاع الإيرانية يأتي في سياق رسالة ردع مزدوجة: داخليًا لتعزيز ثقة القوات المسلحة والشعب الإيراني بقدراتهم الدفاعية، وخارجيًا لإيصال إشارات قوية للولايات المتحدة وحلفائها بأن أي تهديد سيواجه بردع صاروخي فعّال.

وفي ظل تصاعد الاحتكاكات السياسية والعسكرية بين طهران وواشنطن، يظل برنامج الصواريخ الإيراني محور اهتمام كبير من قبل المراقبين الدوليين، باعتباره أحد أبرز عناصر التوازن العسكري في المنطقة.