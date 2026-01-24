قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ذبحوا طفلا وقطعوا كفيه لفتح مقبرة أثرية .. الإعدام شنقا لـ 3 اشخاص في أسيوط
كأس العالم في مهب السياسة.. مسؤول ألماني ولوروا يقودان دعوات مقاطعة المونديال
قيادات وفدية تعلن دعمها لهاني سري الدين لرئاسة حزب الوفد
لمحاصرة نفوذ طهران.. الولايات المتحدة تطارد الإيرانيين بأمريكا اللاتينية| تقرير خاص
سعر الجنيه الذهب يتخطى الـ 53 ألف جنيه اليوم السبت 24 يناير 2026
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي تطلق معرضا للتمكين الاقتصادي للمرأة
انهيار أهالي ضحايا الغاز بشبرا الخيمة ونقل الجثامين لدفنها بمسقط رأسهم فى المنوفية
الرئيس السيسي: اللي مش عارف المؤسسة بتاعته فيها أيه يغادر
الرئيس السيسي: مصر لم تتورط في مؤامرات ضد أي دولة بالمنطقة
هنقابل ربنا كلنا..الرئيس السيسي يمازح وزير الخارجية ومؤسسات الدولة
حبس رمضان صبحي سنة مع إيقاف التنفيذ في اتهامه بالتزوير
الرئيس السيسي: مصر تساوى جميع مواطنيها دون أى تفرقة أو تمييز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تعلن زيادة قدرات قوتها الصاروخية لمواجهة التهديدات المحتملة

صواريخ إيرانية
صواريخ إيرانية
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، اليوم السبت، عن تعزيز قدرات القوة الصاروخية الإيرانية، بما يتناسب مع التهديدات المحتملة التي تواجه البلاد، وفقًا لما نقلته وكالة “فارس” الإيرانية.

وقال بيان الوزارة إن تعزيز القدرات الصاروخية يأتي في إطار خطط التطوير المستمرة للقوات المسلحة الإيرانية، بهدف الحفاظ على الأمن القومي والردع الفعال ضد أي تهديد محتمل، دون الخوض في تفاصيل نوعية الصواريخ أو مواقع الانتشار.

وأكدت الوزارة أن البرنامج الصاروخي يمثل جزءًا من استراتيجية إيران الدفاعية الشاملة، والتي تشمل تحديث الأسلحة التقليدية، وتعزيز الصناعات الدفاعية المحلية، والاستفادة من التقنيات الحديثة في مجالات الصواريخ والملاحة والتوجيه الذاتي.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات بين إيران والولايات المتحدة، خصوصًا مع تحركات واشنطن العسكرية الأخيرة في الخليج والشرق الأوسط، وتصريحات المسؤولين الأميركيين حول إمكانية توسيع العقوبات وفرض قيود على النفوذ الإيراني في مناطق بعيدة عن الشرق الأوسط، مثل أميركا اللاتينية.

خلفية الصراع

ومنذ سنوات، تعمل إيران على تطوير قدراتها الصاروخية كجزء من استراتيجية الردع التي تعتمدها لمواجهة أي تهديد خارجي محتمل، خاصة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقد صنفت واشنطن الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية منذ عام 2019، متهمة إياه بتنفيذ عمليات عسكرية واستخباراتية تستهدف المصالح الأمريكية وحلفاءها.

كما عززت إيران في السنوات الأخيرة تعاونها العسكري والدبلوماسي مع دول مثل فنزويلا وبوليفيا ونيكاراغوا، وهو ما أثار قلق الولايات المتحدة من تمدد النفوذ الإيراني خارج المنطقة التقليدية للشرق الأوسط. 

وفي المقابل، تؤكد طهران أن تطوير قوتها الصاروخية يهدف فقط إلى حماية سيادتها الوطنية ومصالحها الاستراتيجية، وأن أي تعاون خارجي يندرج ضمن أطر دبلوماسية مشروعة.

ويرى مراقبون أن إعلان وزارة الدفاع الإيرانية يأتي في سياق رسالة ردع مزدوجة: داخليًا لتعزيز ثقة القوات المسلحة والشعب الإيراني بقدراتهم الدفاعية، وخارجيًا لإيصال إشارات قوية للولايات المتحدة وحلفائها بأن أي تهديد سيواجه بردع صاروخي فعّال.

وفي ظل تصاعد الاحتكاكات السياسية والعسكرية بين طهران وواشنطن، يظل برنامج الصواريخ الإيراني محور اهتمام كبير من قبل المراقبين الدوليين، باعتباره أحد أبرز عناصر التوازن العسكري في المنطقة.

صواريخ إيران طهران ترامب إسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان صبحي

المحكمة لـ رمضان صبحي ما سبب إعفاءك من الجيش؟ والأخر يرد "قانون كان نازل أن لو والدك مسافر تدفع فلوس وتاخد إعفاء"

أسعار الدواجن

قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق

القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث

بعد إخلاء سبيلها.. القصة الكاملة لاتهام سيدة بإلقاء أبنائها من الطابق الثالث بالمطرية

امام عاشور

صفقة القرن الحقيقية.. أحمد دويدار: الأهلي بدون إمام عاشور سيكون بلا شكل

الزمالك

قائمة الزمالك استعدادا لـ المصري في كأس الكونفدرالية الأفريقية

يكثر الموت في شعبان

لماذا يكثر الموت في شهر شعبان و‏تتساقط فيه الأرواح؟.. انتبه لـ5 حقائق

الضريبة العقارية

الضريبة العقارية.. إعفاء المكلفين من مقابل التأخير في هذه الحالة

الاهلي

الأهلي رفض استغلال الشرط الجزائي لتعزيز موقفه التفاوضي بصفقة الفاخوري

ترشيحاتنا

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

مأساة شيرين بدراما رمضان

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

مستقبل صلاح الغامض

سباق أوروبي سعودي لضم محمد صلاح.. 5 أندية تترقب موقفه النهائي

بالصور

عودة الأسطورة تويوتا ‏MR2‎‏ بمحرك وسطي في 2026

تويوتا MR2 الجديدة
تويوتا MR2 الجديدة
تويوتا MR2 الجديدة

دراسة صادمة: نصف وجبات التيك أواي تحتوي على ملح أكثر مما هو مُعلن

كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،
كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،
كشفت دراسة علمية حديثة أن ما يقرب من 50% من وجبات التيك أواي تحتوي على كميات من الملح تفوق ما هو مُعلن في قوائم الطعام،

الاحتلال يواصل جرائمه البشعة.. عاشر رضيع يموت من برد الشتاء في غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
شهداء غزة

هل السوشي صحي أم خدعة غذائية؟ ..احذر تناوله بهذه الطريقة

هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟
هل يُعتبر السوشي وجبة صحية؟

فيديو

ماجد المصري فى مسلسل "أولاد الراعي"

ماجد المصري يخطف الأنظار فى تيزر مسلسل "أولاد الراعي".. شاهد

 S-Class موديل 2027

مرسيدس تستعد لطرح S-Class موديل 2027 بفخامة وذكاء تقني متقدم.. بالفيديو

سميرة عبد العزيز

سميرة عبد العزيز: محمد رمضان شتمني وأنا سامحته.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد