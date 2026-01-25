قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
3.5 طن فضة وكيلو ذهب.. الداخلية تحبط إغراق الأسواق بكمية ضخمة من المعادن النفيسة المغشوشة
قبل شهر رمضان 2026 .. اعرف أسعار السلع في الأسواق | فيديو
لتعزيز النمو الاقتصادي.. مدبولي يفتح ملف الطاقة: استثمارات جديدة ومشروعات عملاقة قيد التنفيذ
تحسبا لاختراق حدودي من الأردن.. إسرائيل تعيد تأهيل مواقع عسكرية مهجورة
روسيا : نراقب خطط القبة الذهبية الأمريكية وجرينلاند مهمة لأمننا القومي
شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجلس الدولة ويؤكد: سيادة القانون أساس الاستقرار
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
نقل الكهرباء توقّع عقدًا جديدًا لتدعيم الشبكة القومية وتأمين صيف 2026
ناد إماراتي يصدم الأهلي في الميركاتو الشتوي| تفاصيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عناصر من حزب الله في مواقع لصناعة الأسلحة جنوب لبنان
من أفريقيا إلى الاتحاد.. كيف نجح عمر مرموش فى إبراز دوره مع مانشستر سيتي؟
أخبار العالم

روسيا : نراقب خطط القبة الذهبية الأمريكية وجرينلاند مهمة لأمننا القومي

فرناس حفظي

أعلن الكرملين الأحد أن الجيش الروسي يراقب عن كثب خطط الولايات المتحدة بشأن درع الدفاع الصاروخي المعروف باسم "القبة الذهبية"، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية لموقع جزيرة جرينلاند لأمن روسيا القومي.


وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للتلفزيون الروسي: "سيراقب جيشنا هذه الخطط ويحلل طبيعة التهديدات المحتملة". وأضاف أن موقع جرينلاند، الإقليم التابع للدنمارك، يحظى بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لموسكو، خاصة في ظل سعي واشنطن لتعزيز حضورها في القطب الشمالي.


وفيما يتعلق بمفاوضات أوكرانيا، وصف بيسكوف الطريق نحو التوصل إلى اتفاق بأنه "طويل وشاق للغاية"، مؤكداً أن الاجتماعات الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في أبوظبي، بحضور المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، كانت حاسمة لتنسيق الخطوات الأمنية المقبلة.


وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد على استمرار موسكو في تطوير قدراتها في القطب الشمالي، بما في ذلك زيادة أسطول كاسحات الجليد النووية وتعزيز الممر البحري الشمالي، معتبرًا أن هذه الجهود ضرورية للتجارة الدولية واللوجستيات العالمية، رغم تأثير الاحتباس الحراري على المنطقة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

محمد صلاح

طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»

الزمالك ـ أرشيفية

نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»

حمزة عبد الكريم

رسمياً حمزة عبد الكريم لاعباً في نادي برشلونة .. تفاصيل

البابا تواضروس والأنبا انجيلوس

محبة وفرح.. كنائس شبرا الشمالية ترحب بسلامة البابا تواضروس

البابا تواضروس والأنبا موسى

دفء المحبة والوفاء يظهر في المقر البابوي خلال لقاء البابا تواضروس مع الأنبا موسى| شاهد

وزير التعليم العالي

غدًا.. وزير التعليم العالي يتفقد معرض طلاب الجامعات الأجنبية ويستعرض مستقبل الإبداع والابتكار

بالصور

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

