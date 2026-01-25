روسيا : نراقب خطط القبة الذهبية الأمريكية وجرينلاند مهمة لأمننا القومي

أعلن الكرملين الأحد أن الجيش الروسي يراقب عن كثب خطط الولايات المتحدة بشأن درع الدفاع الصاروخي المعروف باسم "القبة الذهبية"، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية لموقع جزيرة جرينلاند لأمن روسيا القومي.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للتلفزيون الروسي: "سيراقب جيشنا هذه الخطط ويحلل طبيعة التهديدات المحتملة". وأضاف أن موقع جرينلاند، الإقليم التابع للدنمارك، يحظى بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لموسكو، خاصة في ظل سعي واشنطن لتعزيز حضورها في القطب الشمالي.



وفيما يتعلق بمفاوضات أوكرانيا، وصف بيسكوف الطريق نحو التوصل إلى اتفاق بأنه "طويل وشاق للغاية"، مؤكداً أن الاجتماعات الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في أبوظبي، بحضور المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، كانت حاسمة لتنسيق الخطوات الأمنية المقبلة.



وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد على استمرار موسكو في تطوير قدراتها في القطب الشمالي، بما في ذلك زيادة أسطول كاسحات الجليد النووية وتعزيز الممر البحري الشمالي، معتبرًا أن هذه الجهود ضرورية للتجارة الدولية واللوجستيات العالمية، رغم تأثير الاحتباس الحراري على المنطقة.