أستاذ علوم سياسية: مفاوضات روسيا وأوكرانيا تفتقر إلى التنازلات الحقيقية

قال الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، إن المفاوضات المباشرة الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة تُجرى بشكل متواصل منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.

أوضح أن الحرب التي اقتربت من إكمال أربع سنوات أعادت تشكيل التوازنات الدولية، مشيرًا إلى أن ما يجري حاليًا لا يمكن وصفه بتسوية سلمية بالمعنى التقليدي.

وأضاف تركي، في مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المفاوضات تأتي في إطار استمرار المسار الأمريكي الهادف إلى تسوية الأزمة، والذي بدأ فعليًا منذ قمة ألاسكا التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذه الجولة من المفاوضات تعكس سعيًا لتحديد شكل المسار التفاوضي، لكنها في الوقت ذاته تفتقر إلى التنازلات الحقيقية من الأطراف المعنية، مؤكّدًا أن ما يجري حاليًا أقرب إلى إجراءات سياسية شكلية للحفاظ على التواصل بين الأطراف دون تحقيق سلام مستدام.