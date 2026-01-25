قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد فتوح يُفجّر مفاجآت من كواليس المنتخب: كنّا نحلم بأمم إفريقيا من أجل محمد صلاح
قبل المواجهة.. تعرّف علي مشوار الزمالك والمصري في البطولة الإفريقية
حكم الصيام تطوعا في رجب وشعبان دون غيرهما.. الإفتاء تجيب
طقس قاسٍ.. تحذيرات عاجلة في المكسيك مع اقتراب عاصفة شتوية عنيفة
عشاء على طاولة السلام.. انسجام «أمريكي روسي أوكراني» بعد مُحادثات أبوظبي
ماذا يحدث لجسمك عند تبديل اللحوم الحمراء بالدجاج؟.. نصائح مهمة
نجم الزمالك يرد على شائعات انتقاله للأهلي : «دايمًا بجدّد للزمالك»
تعرّف على تشكيل لجنة تظلمات الموظفين .. طبقًا لقانون الخدمة المدنية
مُداهمات للمنازل.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مخيم العروب ويعتقل 3 أطفال بالضفة
سوهاج تحت المجهر| اختناقات وتسمّم وتعليم وخدمات .. حصاد 24 ساعة ساخنة بالمحافظة
مواجهات ساخنة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-1-2026 .. والقنوات الناقلة
توك شو

أستاذ علوم سياسية: مفاوضات روسيا وأوكرانيا تفتقر إلى التنازلات الحقيقية

هاني حسين

قال الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، إن المفاوضات المباشرة الثلاثية بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة تُجرى بشكل متواصل منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.

أوضح أن الحرب التي اقتربت من إكمال أربع سنوات أعادت تشكيل التوازنات الدولية، مشيرًا إلى أن ما يجري حاليًا لا يمكن وصفه بتسوية سلمية بالمعنى التقليدي.

وأضاف تركي، في مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المفاوضات تأتي في إطار استمرار المسار الأمريكي الهادف إلى تسوية الأزمة، والذي بدأ فعليًا منذ قمة ألاسكا التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن هذه الجولة من المفاوضات تعكس سعيًا لتحديد شكل المسار التفاوضي، لكنها في الوقت ذاته تفتقر إلى التنازلات الحقيقية من الأطراف المعنية، مؤكّدًا أن ما يجري حاليًا أقرب إلى إجراءات سياسية شكلية للحفاظ على التواصل بين الأطراف دون تحقيق سلام مستدام.

