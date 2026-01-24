قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خبير آثار: المصريون القدماء أول من أسسوا جهاز شرطة في التاريخ
مسؤول أمني إسرائيلي: حشود أمريكية غير مسبوقة في المنطقة.. واحتمال الضربة لإيران قائم
قرصنة فيلم الملحد .. وإلسارق يستغفر الله | تفاصيل مثيرة
قيادي بمستقبل وطن: الأمن والاستقرار هما «الوقود» الحقيقي لجذب المستثمر المحلي والأجنبي
العقائد المصرية على ساحل البحر الأسود.. معرض لسفارة بلغاريا في مكتبة الإسكندرية
حزب الله: نحن نواجه صراعاً كبيراً يقوده الدكتاتور الأمريكي
طقس الغد .. الأرصاد: رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه المناطق
رئيس الوزراء اللبناني لـ ماكرون: ملتزمون بتطبيق خطة حصر السلاح
3.7 مليون يورو دعما عاجلا .. مولدات أوروبية تنقذ منشآت حيوية في أوكرانيا
أوجسبورج يقلب الطاولة على بايرن ميونخ فى الدوري الألمانى
تحرك برلماني لضمان توافر السلع بأسعار عادلة قبل رمضان وعقوبات رادعة للمخالفين
الرقابة الإدارية تستعرض أدواتها المستحدثة لمنع ومكافحة الفساد في معرض الكتاب
روسيا تعلن تحرير بلدة ستاريتسا بمقاطعة خاركوف ومقتل 765 جنديا أوكرانيا

فرناس حفظي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن تحرير بلدة ستاريتسا الواقعة في مقاطعة خاركوف، مشيرة إلى مقتل 765 جنديا أوكرانيا خلال محاولات متعددة، في مؤشر على استمرار العمليات العسكرية وتأثيرها على مسار الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، إن وحدات مجموعة قوات الشمال أنجزت عمليات تحرير البلدة، ما يعكس تقدم القوات الروسية في المنطقة.

هجمات دقيقة بعيدة المدى


وأضاف البيان أن القوات الروسية شنت هجمات دقيقة بعيدة المدى، برية وجوية، مدعومة بالطائرات المسيرة، مستهدفة المجمعات الصناعية العسكرية ومرافق الطاقة والبنية التحتية للمطارات ومستودعات الطائرات المسيرة في المناطق الغربية لأوكرانيا، مؤكدة إصابة جميع الأهداف المحددة.


كما تمكنت وحدات مجموعة الغرب من السيطرة على خطوط ومواقع متقدمة، مستهدفة القوات والمعدات الأوكرانية في دونيتسك ومقاطعة خاركوف، ما أسفر عن مقتل نحو 180 عسكريًا وتدمير مركبات قتالية وعدد من المدافع الميدانية وخمسة مستودعات للذخيرة.

الخسائر الأوكرانية 


وبحسب البيان، حققت وحدات مجموعة الجنوب تقدمًا مماثلًا في مناطق دونيتسك، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 140 عسكريًا، إلى جانب تدمير مركبات قتالية ومدافع ميدانية، فضلاً عن محطة حرب إلكترونية ومستودعين للذخيرة.


من جهتها، سيطرت وحدات مجموعة المركز على مواقع إضافية في دونيتسك ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وأسفرت العمليات عن مقتل نحو 445 عسكريًا، مع تدمير مركبات قتالية ومدافع ميدانية،  و أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 4 صواريخ "هيمارس" و137 طائرة مسيرة أوكرانية.

