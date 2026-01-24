قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صراع قمة الدوري الأسباني يشتعل.. ريال مدريد في اختبار فياريال وبرشلونة ممنوع من الخطأ
ياميش رمضان.. أسعار البلح والمكسرات وقمر الدين بمحلات العطارة والمجمعات
أحمد العوضى يعلن عن مسابقة جديدة لجمهوره.. كل فايز 2000 جنيه
عامر عامر: تقييم حارس المرمى بالقطعة "خطأ".. والشناوي "متظلمش"
زيلينسكي: روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة
سفارة أمريكا ببغداد تؤكد: نقل عناصر داعش من سوريا للعراق ليس أمرًا مستمرًا
زكاة أم صدقة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل حول الحكم الشرعي لشنطة رمضان
الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة
بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ 74 لعيد الشرطة
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 24 يناير 2026.. عيار 21 بكام؟
خدمت بنفسي في أفغانستان.. الأمير هاري يهاجم ترامب
أخبار العالم

زيلينسكي: روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة

عناصر الاطفاء والانقاذ في مبنى متضرر بأوكرانيا
عناصر الاطفاء والانقاذ في مبنى متضرر بأوكرانيا
محمد على

قال الرئيس الأوكراني فولوديميرزيلينسكي أن روسيا استهدفت مجددا قطاع الطاقة بنحو 400 صاروخ ومسيرة،مؤكدًا على أن هدف الهجوم الروسي الجديد على أوكرانيا كان منشآت الطاقة.

أضاف زيلنسكي: الهجوم الروسي على منشآت الطاقة يؤكد ضرورة تنفيذ اتفاقنا مع ترمب بشأن حصولنا على الدفاعات الجوية.

وذكر  وزير الخارجية الأوكراني: بوتين أمر بشن ضربة صاروخية ضخمة على أوكرانيا أثناء محادثات أمريكية روسية أوكرانية.

وأفاد عمدة كييف بانقطاع الكهرباء عن حوالي 6000 مبنى بعد هجوم روسي، فيما أفادتلا شركة طاقة أوكرانية بانقطاع الكهرباء عن مئات آلاف الأشخاص في مقاطعة تشيرنهيف إثر هجوم روسي.

لقي شخص واحد مصرعه فيما أصيب 23 آخرون على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف وفي مدينة خاركيف بشمال شرق البلاد جراء ضربات روسية مكثفة ليل الجمعة السبت، بحسب ما أفادت السلطات المحلية.

 تأتي هذه الضربات بعد اجتماع وفود من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الجمعة في أبو ظبي يستمر ليومين، لإجراء أول مفاوضات مباشرة معلنة بين موسكو وكييف بشأن الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب المتواصلة منذ /فبراير 2022.


زيلينسكي يطالب أمريكا بإمدادات الدفاع الجوي بعد هجوم روسي


قال ⁠الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إن الهجوم ​المكثف ‍الذي شنته روسيا خلال ​الليل على منشآت الطاقة ​الأوكرانية أظهرت أن الاتفاقات بشأن الدفاع الجوي التي تم التوصل إليها مع الرئيس الأمريكي دونالد ‍ترامب في دافوس ​الأسبوع الماضي يجب "تنفيذها بالكامل".

والتقى زيلينسكي مع ترامب ‌في المنتدى الاقتصادي العالمي ‍يوم الخميس وناقشا تزويد أوكرانيا بآليات الدفاع الجوي لكن لم يحدد أي منهما تفاصيل ‍ما تم الاتفاق ‌عليه.

وزير خارجية أوكرانيا: بوتين أمر بهجوم خلال محادثات أبوظبي


اتهم ⁠وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين ‍اليوم السبت بأنه أمر ​بتوجيه ضربة صاروخية ​مكثفة على بلاده "على نحو يظهر الازدراء" بينما كانت وفود من أوكرانيا وروسيا والولايات ‍المتحدة في أبوظبي لإجراء ​محادثات سلام بوساطة واشنطن.

وكتب سيبيها على إكس "‌يثبت هذا الهجوم الهمجي ‍مرة أخرى أن مكان بوتين ليس في مجلس السلام، بل في قفص ‍الاتهام في المحكمة ‌الخاصة".

قال مصدر مطلع إن ​الأول ‍من ​المحادثات بين أوكرانيا ​وروسيا، والتي توسطت فيها الولايات المتحدة، اختتمت في أبوظبي ‍اليوم الجمعة، ​دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ومن المقرر ‌استئناف المفاوضات ‍في يومها الأخير السبت.

الكهرباء طاقة أوكرانية وزير الخارجية الأوكراني بوتين

