تنفيذ حكم الإعدام في شخصين بإيران

أعلنت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية في إيران تنفيذ حكم الإعدام في شخصين لإدانتهما بتفجير حافلة زوار في 2023.



وأعدمت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، رجلين متورطين في تفجير حافلة كانت تقل زوارًا عام 2023.

وأوضحت الوكالة أن الرجلين كان لهما ارتباط بتنظيم داعش، وشاركا في وضع القنبلة التي انفجرت في الحافلة المتجهة من طهران إلى إقليم عيلام الغربي المتاخم للعراق، ما أسفر عن مقتل طفل صغير وإصابة آخرين.

يُذكر أن الحادثة أثارت ردود فعل واسعة داخل إيران وخارجها، وأكدت السلطات القضائية على تنفيذ العقوبة بعد إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.