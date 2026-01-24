قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

تنفيذ حكم الإعدام في شخصين بإيران

إيران
إيران
محمد على

أعلنت وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية في إيران تنفيذ حكم الإعدام في شخصين لإدانتهما بتفجير حافلة زوار في 2023.
 

وأعدمت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، رجلين متورطين في تفجير حافلة كانت تقل زوارًا عام 2023.

وأوضحت الوكالة أن الرجلين كان لهما ارتباط بتنظيم داعش، وشاركا في وضع القنبلة التي انفجرت في الحافلة المتجهة من طهران إلى إقليم عيلام الغربي المتاخم للعراق، ما أسفر عن مقتل طفل صغير وإصابة آخرين.

يُذكر أن الحادثة أثارت ردود فعل واسعة داخل إيران وخارجها، وأكدت السلطات القضائية على تنفيذ العقوبة بعد إتمام الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية.

داعش القنبلة طهران عراق مقتل طفل صغير وإصابة آخرين

