قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رمضان صبحي داخل قفص الاتهام اليوم.. وهذه عقوبة التزوير بالقانون
آي صاغة: الذهب يواصل الصعود بدعم من التوترات الجيوسياسية وتراجع الثقة بالدولار
وزير الخارجية يؤكد ضرورة فتح معبر رفح في الاتجاهين والانسحاب الإسرائيلي من غزة
نزلت 10 جنيهات.. أسعار كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت 24 يناير
الشرير الذي أحبه.. جيهان الشماشرجي تمازح فتحي عبد الوهاب بمسلسل بطل العالم
وزير الخارجية يبحث مع الممثل الأعلى لقطاع غزة استحقاقات المرحلة الثانية لخطة ترامب
كوشنر يكشف عن تفاصيل "الخطة الرئيسية" لقطاع غزة ما بعد الحرب
هل يكون محمد صلاح الصفقة الكبرى للدوري السعودي أم خطف نجم ريال مدريد ؟
مواجهة نارية بين نهضة بركان وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا
أسعار الدولار اليوم السبت 24 يناير 2026 فى البنوك المصرية
قبل ماتنزل تشتري.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالبورصة والأسواق
ذكرى وفاة عبلة الكحلاوي.. محطات في حياة صاحبة الباقيات الصالحات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع الممثل الأعلى لقطاع غزة استحقاقات المرحلة الثانية لخطة ترامب

وزير الخارجية يبحث مع الممثل الأعلي لقطاع غزة
وزير الخارجية يبحث مع الممثل الأعلي لقطاع غزة
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، و نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لقطاع غزة، تناول آخر مستجدات الأوضاع في القطاع، والجهود الجارية لدعم تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أشاد ملادينوف خلال الاتصال بحكمة فخامة  عبد الفتاح السيسي، مثمناً الدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين، ولا سيما في ظل التحديات العديدة خلال المرحلة الراهنة. كما ثمن انضمام مصر إلى مجلس السلام، معتبرًا هذه الخطوة إضافة مهمة للمجلس فى ظل الثقل السياسي والدبلوماسي لمصر وقدرتها على الإسهام الفاعل في هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها المنطقة.

 أكد وزير الخارجية دعم مصر الكامل لمهمة اللجنة الوطنية لإدارة غزة بوصفها هيئة انتقالية مؤقتة تضطلع بإدارة الشئون اليومية لسكان القطاع، وذلك تمهيدًا لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لممارسة مهامها ومسئولياتها في قطاع غزة. كما شدد علي أهمية ضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة دون عوائق وبالوتيرة الكافية، بما يلبي الاحتياجات العاجلة للسكان، مؤكدا ضرورة توفير البيئة الآمنة لعمل المنظمات الإنسانية، وضمان استدامة تدفق الإمدادات.

كما دار حديث مشترك حول الخطوات المقبلة وتنفيذ باقي استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام، بما في ذلك نشر قوة الاستقرار الدولية، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار وتهيئة الأوضاع لعودة الحياة لطبيعتها في غزة. في ذات السياق، أكد وزير الخارجية أن استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية يعد مدخلاً أساسياً لإطلاق مسار التعافي المبكر في قطاع غزة، وإطلاق عملية إعادة الإعمار وفق مقاربة شاملة وتدريجية، تستند إلى احتياجات السكان الفعلية.

في ختام الاتصال، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك خلال الفترة المقبلة، وتكثيف التشاور بشأن تطورات الأوضاع فى غزة، دعمًا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار المستدامين في القطاع والمنطقة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة نيكولاي ملادينوف قطاع غزة الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

بعد قرار التبكير.. هل يتم صرف مرتبات شهر فبراير قبل رمضان 2026؟

الهواتف القديمة

زيادة الإقبال على شراء الهواتف القديمة لاستخراج الذهب منها.. ما القصة؟

يارا حسام حسن

أول رد من يارا حسام حسن على دعوى قضائية من خطيبها السابق.. ماذا حدث؟

دعاء قبل النوم في شعبان

دعاء النوم في شعبان.. لو كنت مكروبا ومديونا ومحزونا ردد 3 كلمات وأبشر

الطيران الأمريكية

شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من 2500 رحلة اليوم.. ما السبب؟

موعد أول يوم من رمضان 2026

موعد أول يوم من شهر رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام.. تفاصيل

توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

موجة سقيع شديدة.. توقعات الطقس حتى الأربعاء القادم

شوبير

تأخر الصفقات القوية.. تعليق ناري من شوبير على غضب جماهير الأهلي

ترشيحاتنا

ميتا

تحقيق بريطاني يلاحق ميتا بسبب معلومات واتساب

ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت

مواصفات سيارة ميتسوبيشي أوتلاندر سبورت 2026 .. صور

إيلون ماسك

إيلون ماسك يحذر: الذكاء الاصطناعي سيتفوق على الإنسان قريبا

بالصور

كيف تكتشفين الرجل النرجسي قبل الارتباط؟.. 10 علامات مبكرة تحذرك

كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟
كيف تكتشفين النرجسي قبل الارتباط؟

أفكار ذكية للتوفير في ميزانية البيت .. وصفات طعام اقتصادية بـ 10 مكونات .. نصائح لتقليل تكلفة الطبخ

وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات
وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات
وصفات اقتصادية بـ 10 مكونات

لماذا يفشل طعم الأكل في البيت؟.. أخطاء شائعة تفسد النكهة وتضيع تعبك

الطعام
الطعام
الطعام

وصفة سريعة وصحية.. طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10دقائق

طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق
طريقة عمل مكرونة بالجبن والسبانخ في 10 دقائق

فيديو

صورة من الفيديو

قصة فيديو هزّت الرأي العام.. ابن يعتدي على والده داخل منزله.. ونجله يكشف كواليس صراع ميراث وضع أسرة على حافة الانهيار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد