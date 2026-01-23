عنوان الفداء والعزة.. وزارة الخارجية تهنئ مصر بعيد الشرطة

تقدمj وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بخالص التهنئة وعميق الاجلال والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الشعب مصر العظيم والي وزير الداخلية وكافة أفراد وجنود وضباط وقيادات وزارة الداخلية، بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الشرطة.

وإذ نحيي هذه الذكري الوطنية الخالدة والعزيزة على قلوبنا جميعا، فإننا نتذكر بكل اعزاز وتقدير بطولات رجال الشرطة البواسل في معركة الاسماعيلية عام ١٩٥٢ والتي ستظل عنوانا للفداء والعزة، ورمزا للذود عن الوطن، وبرهاناً على صلابة الإرادة المصرية في الدفاع عن أمن البلاد وعزتها والحفاظ علي كرامتها في مواجهة الاستعمار.

وبهذه المناسبة الجليلة، تعرب وزارة الخارجية عن بالغ اعتزازها وتقديرها لتضحيات رجال الشرطة البواسل والمتواصلة على مدار عقود متتالية جنبا الى جنب تضحيات رجال القوات المسلحة البواسل وتضحيات الشعب المصري العظيم، وما يضطلعون به من دور محوري لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والقضاء علي الارهاب وتجفيف منابعه وصون مقدرات البلاد وبما ساهم في المضي قدماً في مسيرة البناء والتنمية والتحديث التي يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.