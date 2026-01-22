مصطفى بكري: عيد الشرطة مناسبة لتجديد الفخر بدور رجال الأمن في مواجهة التحديات

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه يحل الأحد المقبل عيد الشرطة، في ذكرى تضحيات رجالها عبر التاريخ دفاعًا عن كرامة الدولة المصرية ومواجهة مختلف التحديات.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إنه في هذا الإطار، بعثت وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق، رسائل تهنئة إلى ملايين المصريين بمناسبة عيد الشرطة، لاقت ردود فعل إيجابية واسعة.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه وتأتي هذه المبادرة، التي تمت بتوجيهات من الوزير، للتذكير بذكرى وطنية غالية لا تزال حاضرة في وجدان المصريين.