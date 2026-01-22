مصطفى بكري عن الضرائب على الهواتف المحمولة: الدنيا ماوقفتش على موبايل وللا اتنين من بره

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن قرار فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج، يفجّر مشكلة على الفاضي، خاصة في وقت محتاجين فيه تهدئة ودعم الثقة مع المصريين بالخارج”.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد” أنه “ليه أقدّم فرصة للخلايا النائمة في الخارج وتحوّل الموضوع لقضية؟ وأنا بخاطب الحكومة بأن القضية دي لازم تتحل، المصريين بالخارج بيدخلوا لمصر حوالي 37 مليار دولار سنويًا، والدنيا ماوقفتش على تليفون ولا 2 جايين من برّه”.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه “لو مواطن جاي مصر هو وأسرته ومعاهم تليفوناتهم، ندفعهم رسوم ليه؟مؤكدًا إن البلد مش محتاجة مشاكل جديدة.